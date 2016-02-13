به گزارش خبرنگار مهر، فریدون همتی عصر شنبه در دیدار با حجت الاسلام طباطبایی رئیس جامعه القرآن گفت: حمایت از برنامه ها و فعالیت های قرآنی در دستور کار دولت تدبیر و امید است.

همتی بیان کرد: استان قزوین از سابقه تاریخی، فرهنگی و مذهبی قابل توجهی برخوردار است که این پیشینه و سابقه فرهنگی زمینه و شرایط اجتماعی مناسبی را برای فعالیت ها و برنامه های قرآنی فراهم می کند.

وی افزود: مردم قزوین از اعتقادات و باورهای مذهبی عمیقی برخوردارند که باید از این ظرفیت در جهت ترویج فرهنگ قرآنی استفاده شود.

استاندار با تاکید بر ضرورت برنامه ریزی و ساماندهی فعالیت های قرآنی تصریح کرد: در این زمینه باید به گونه ای برنامه ریزی و اقدام شود که فرهنگ عمومی جامعه بر مبنای باورهای قرآنی پی ریزی شده و شکل بگیرد.

همتی ترویج فرهنگ قرآنی در شهرها و روستاها را ضروری دانست و گفت: باید از امکانات و ظرفیت های دستگاه های اجرایی، آموزش و پرورش، دانشگاه ها و مراکز علمی، سازمان های مردم نهاد، مهد کودک ها، رسانه های جمعی، اصناف و سایر مجموعه ها در راستای ترویج و نهادینه کردن فرهنگ قرآن بیش از گذشته استفاده شود و این موضوع نیازمند برنامه ریزی جامع و دقیق است.

استاندار یادآورشد: حمایت از برنامه ها و فعالیت های قرآنی در دستور کار دولت تدبیر و امید است و دولت امیدوار است گام های بلندی در این زمینه بردارد و در استان قزوین نیز برای هرگونه همکاری و حمایت در این خصوص آمادگی دارد.

طباطبایی: فعالیت ۱۵۰ هزار فعال قرآنی در ۸۰۰ موسسه

در این دیدار حجت الاسلام طباطبایی رئیس جامعه القرآن با ارائه گزارشی از فعالیت های این موسسه در کشورگفت: موسسه جامعه القرآن نهادی غیردولتی و عام المنفعه است که در حال حاضر با ۸۰۰ شعبه و ۱۵۰ هزار شاگرد در سطح کشور فعالیت می کند.

وی افزود: در استان قزوین ۲۵ مرکز با ۳ هزار شاگرد قرآنی تحت پوشش این موسسه فعالیت می کنند و با توجه به ظرفیت و پتانسیل فرهنگی و مذهبی در قزوین برای توسعه هرچه بیشتر فعالیت های این موسسه در استان قزوین بستر مناسبی وجود دارد.