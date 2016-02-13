داوطلبان مجلس از دادن وعده های اجرانشدنی و تخریب پرهیز کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حسن خیریان پور شامگاه شنبه در نشست داوطلبان دهمین دور انتخابات مجلس شورای اسلامی با استاندار مازندران با اشاره به اینکه توفیق برگزاری انتخاباتی دیگر در نظام مقدس اسلامی نصیبمان شد، از حضور پرشور و حماسی ملت ایران و مردم استان مازندران در راهپیمایی ۲۲ بهمن تقدیر کرد و گفت: امیدواریم این حماسه در هفتم اسفندماه با حضور حداکثری مردم در پای صندوقهای رأی تکمیل شود.
وی به فرایند برگزاری انتخابات اشاره و اضافه کرد: در سطح استان با برگزاری جلسات مشترک و متعدد تأکیدات ویژهای به مجریان انتخابات شده است و روند موجود مطلوب است.
خیریان پور ادامه داد: در هر انتخابات سه مجموعه شامل مجریان اعم از هیئتهای نظارت، اجرایی، امنیتی، پشتیبانی و تدارکاتی فعال است و باید دو اصل رعایت قانون و اجرای آن و اصل امانتداری سرلوحه کار قرار گیرد.
معاون استاندار مازندران، داوطلبان را مجموعه و رکن دیگر برگزاری انتخابات برشمرد و گفت: رعایت اصول دینی و اخلاقی درروند تبلیغات انتخاباتی باید مدنظر قرار گیرد و کاندیداها برنامهها و سوابق خود را بدون تخریب رقبا مطرح و اعلام کنند تا مردم خود قضاوت کننده نهایی باشند.
وی ادامه داد: همچنین داوطلبان درباره برنامهها و تبلیغات باید مواردی را عنوان کنند که قابلیت اجرایی داشته باشد و از دادن وعدههای بیمورد و اجرانشدنی پرهیز کنند.
وی همچنین خواستار حضور حداکثری مردم در پای صندوقهای رأی شد و گفت: هر چه قدر حضور گستردهتر باشد، اقتدار نظام جمهوری اسلامی بیشتر میشود و مردم باید از حق انتخاب خود به نحو شایستهای استفاده کنند و افراد اصلحتر را روانه مجلس کنند.
خیریان پور با اشاره به شکلگیری هیئت بازرسی انتخابات افزود: کنترل فرایند برگزاری انتخابات توسط مجریان و رعایت مفاد قانون از اهداف این هیئت است.
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