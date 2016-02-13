۵ پروژه بزرگ عمرانی به ارزش ۱۰۰۰میلیارد ریال در تبریز افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، عصر شنبه بیست و چهارم بهمن ماه جاری مراسم بهره برداری از ۵ پروژه بزرگ عمرانی ۱۰۰۰ میلیارد ریالی شهرداری منطقه پنج تبریز با حضور نجفی؛ شهردار تبریز، پورمهدی؛ معاون عمرانی استانداری آذربایجان شرقی، حجت الاسلام حمیدی؛ معاون فرهنگی شهرداری تبریز برگزار شد.

محمدصادق پور مهدی معاون عمرانی استانداری آذربایجان شرقی در حاشیه بهره برداری از قرائت خانه باغمیشه، فاز اول بزرگراه ۶۰ متری دو کمال، فرهنگسرای کوی استانداری، ایستگاه آتش نشانی کوی نصر، مسیرگشایی ۱۸ متری کوی سرم سازی ضمن تشکر از شهرداری تبریز و شهرداران مناطق، اعضای شورای اسلامی شهر، کلیه تلاشگران عرصه خدمت رسانی به مردم با تکیه بر سیاست های مدیریت استان اظهار داشت: ما از همان اوان شروع به کار دولت تدبیر و امید با همکاری و هم پیمان شدن با شهرداری و اعضای شورای اسلامی شهر و تمام دستگاه های مصمم شده ایم تا هر آنچه که برای عمران و آبادی شهرمان نیاز باشد، آن ها را انجام دهیم و هر موردی که بتواند خدمات رفاهی، آسایشی شهرواندان را ارتقا دهد بدون هیچ کم و کاستی آن ها را انجام دهیم.

معاون عمرانی استانداری آذربایجان شرقی ضمن اشاره به راه های باریک موجود در مسیرهای وادی رحمت، غرب و شرق تبریز، رفع نواقص و وضعیت اتوبان پاسداران، راه اندازی بخشی از قطار و مترو در شهر، پیشقدم شدن شهرداری در تملک خانه های قدیمی و احیای آن ها و اجرای ۱۰ ها پروژه ناقص مرتبط با حمل و نقل ترافیکی کلان شهر تبریز با بیان اینکه در دو سال گذشته ۱۰ ها پروژه کار شده اند که در طول سالیان متمادی راکد مانده بودند، ادامه داد: با وجود طرح تفضیلی در بحث حمل ونقل ترافیکی، شبکه های اصلی آن که به عنوان رگ های حیاتی شهر تبریز بودند، ناقص مانده بود و به علت ناقص بودن همین شریان های حیاتی در بخش حمل و نقل مشکلات اساسی داشتیم و برای ورود به مسیر های وادی رحمت، چای کنار و تردد از غرب به شرق تبریز مجبور بودیم از راه های باریک عبور کنیم که خوشبختانه با اتمام چندین پروژه عمرانی کار شده در این حوزه، بسیاری از مشکلات ما در این حوزه برطرف شده است.

پورمهدی در ادامه ضمن اشاره به باغ عباس میرزا، ائل باغی، ائل داغی و پارک های محله ای با بیان اینکه توسعه فضای سبز تنها چمن کاری و درخت کاری نیست و آماده سازی و فراهم ساختن زیرساخت های آن مهم تر از این هاست و در این راستا ما با استاندار هم پیمان شده ایم که بر اساس کمسیون ماده پنج هیچ گونه مجوزی برای توسعه فضای سبز ندهیم، تصریح نمود: با این حال پارک های محله ای بیش تر شده و شهردار نیز متعهد شده در سال آتی ۱۵۰ میلیارد برای توسعه فضای سبز تبریز هزینه کند.

وی در پایان با اشاره به انتخاب تبریز به عنوان شهر نمونه گردشگری ۲۰۱۸ با بیان اینکه امسال ۵۰۰ هزار نفر مهمان خارجی به تبریز سفر کرده بودند، پروژه های عمرانی انجام شده را مشت و نمونه ای از خروار دانست و ابراز داشت: ما باید پروژه های عمرانی را به سمت نرم افزاری پیش ببریم و در بعد افزایش و توسعه سرانه ای فضای سبز، حمل و نقل عمومی و فراهم ساختن زیرساخت های عمرانی شهر برنامه ریزی کرده و تبریز را برای ورود و بازدید یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر مهمان خارجی آماده کنیم.