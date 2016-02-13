به گزارش خبرنگار مهر، دبیر شورای هماهنگی ائتلاف اصول‌گرایان استان اردبیل شامگاه شنبه در نشست مشترک با اصحاب رسانه تصریح کرد: این شورا پس از بررسی و رایزنی های خود در نهایت هفت نماینده اصولگرای استان را برای لیست نهایی خود انتخاب و معرفی کرد.

هوشنگ نامدار متذکر شد: بر این اساس در حوزه انتخابیه اردبیل به عنوان مرکز استان نامزدهای انتخابی آقایان منصور حقیقت پور، مصطفی افضلی فرد و صدیف بدری معرفی شدند.

وی نامزد طیف اصولگرایان در حوزه انتخابیه مشگین شهر را محمود عباس زاده مشگینی اعلام کرد و بیان داشت: در حوزه انتخابیه خلخال و کوثر بشیر خالقی، در حوزه انتخابیه گرمی ولی اسماعیلی و در حوزه انتخابیه پارس آباد و بیله سوار امیدعلی رعنایی به عنوان لیست نهایی این طیف معرفی می شوند.

سخنگوی شورای هماهنگی ائتلاف اصول‌گرایان استان با تاکید به اینکه پروسه انتخابات لیست اصولگرایان استان از ماه ها قبل کلید خورده بود، اضافه کرد: به منظور ترغیب و تشویق مردم برای حضور در عرصه انتخابات طیف های مختلف اصولگرایی تلاش خود را آغاز و با معرفی لیست نهایی برای رقابت در انتخابات اعلام آمادگی کرده است.

نامدار تصریح کرد: تلاش شده از بین نامزدهای تائید صلاحیت شده افراد اصلح معرفی شوند و این ائتلاف برای حضور در انتخابات لیست خود را از بین نیروهای ارزشی و انقلابی نظر خواهی و به صورت میدانی بررسی و انتخاب کرده است.

وی متذکر شد: تاکید ما بر این بوده وحدت و انسجام اصولگرایان حفظ شود و بر همین اساس روند کار را برای طیف های مختلف مطرح و نظرات آن ها را در این انتخاب گنجاندیم.

دبیر شورای هماهنگی ائتلاف اصول‌گرایان استان افزود: نمایندگان انتخابی لیست نهایی متعهد به حفظ ارزش ها و آرمان های انقلاب اسلامی و دلسوزی به نظام بوده و میثاق نامه ای را که مطالبه گری مردم اردبیل در آن تداعی شده امضا کردند.