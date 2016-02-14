خبرگزاری مهر-گروه استانها: امروز قطار لیگ دسته اول فوتبال باشگاههای کشور با انجام ۱۰ بازی در شهرهای مختلف ایران به ایستگاه بیست و ششم خود خواهد رسید جایی که تنها ۱۲ هفته تا پایان این رقابتها باقی خواهد ماند و جدالهای نفسگیر و سنگینی برای بقا و رسیدن به لیگ برتر برگزار خواهد شد.
هر چه به هفتههای پایانی نزدیکتر میشویم حساسیت در این رقابتها دوچندان و شرایط جدول حساس و حساستر میشود تا سرمایههای یکفصل فوتبالی یک استان وابسته به تک امتیازهایی باشد که سرنوشت آنها را در پایان فصل رقم خواهد زد سرنوشتی که میتواند به تلخی یک سقوط و به شیرینی یک صعود باشد.
از ۲۰ تیم حاضر در این رقابتها ۵ تیم باید بهناچار با لیگ دسته اول فوتبال باشگاههای کشور در پایان فصل خداحافظی کنند و ۳ تیم برتر لیگ دسته اول به سطح اول فوتبال کشورمان صعود میکنند باید منتظر باشیم و ببینیم قرعه فال به نام کدامیک از تیمهای بدشانس و خوششانس حاضر در این رقابتها میخورد قرعهای که تیمها با عملکرد خواهند زد.
تیم فوتبال پیکان تهران نیز همچنان در فوتبال ایران یکهتازی میکند به طوریکه این تیم هماکنون در لیگ دسته اول فوتبال کشورمان موسوم به جام آزادگان مانند یک خودرو پورشه در صدر جدول میتازد و بعید هم به نظر نمیرسد که از چند هفته قبل از پایان لیگ یک صعود خود را قطعی کند.
۵ تیم در پایان فصل با لیگ دسته اول خداحافظی می کنند
پس از تیم فوتبال پیکان تهران ۵۱ امتیازی، فجر سپاسی شیراز با ۴۵ امتیاز در رده دوم، خونه به خونه مازندران ۴۴ امتیاز رده سوم، مس کرمان ۴۲ امتیاز رده چهارم و ماشینسازی تبریز ۴۰ امتیاز در رده پنجم جدول ردهبندی قرار دارد این تیمها تا پایان رقابتهای لیگ دسته اول فوتبال جدال سخت و نفسگیری را برای رسیدن به لیگ برتر خواهند داشت.
اما ۵ تیمی که در حال حاضر در انتهای جدول قرار دارند و جزو فانوس به دستانی هستند که سایه سنگین سقوط را حس میکنند عبارتاند از داماش گیلان با ۲۷ امتیاز در رده شانزدهم، پارسه تهران با ۲۵ امتیاز رده هفدهم، آلومینیوم هرمزگان با ۲۴ امتیاز رده هجدهم، پاس همدان با ۲۴ امتیاز و تفاضل گل کمتر در رده نوزدهم و درنهایت فولاد یزد با ۲۲ امتیاز در قعر جدول و در رده بیستم قرار دارد.
در بین تیمهای حاضر در جمع کاندیداهای سقوط نام تیمی که بیشتر از هر تیم دیگری عجیب به نظر میرسد پاس همدان است پاسی که در ابتدای فصل با ترافیک بازیکن و سروصدای بسیاری برای لیگ برتر بسته شد تیمی که در این چند سالی که در لیگ دسته اول بوده بیشتر بهعنوان یک مدعی قدم علم کرده بود اما حالا باید در قعر جدول برای بقا دستوپا بزند.
پاس همدان در این فصل رکورددار تغییرات در کادر فنی و مدیریت نیز است اما هیچکدام از این تغییرات تا به امروز دردی را از این تیم دوا نکرده است و به نظر میرسد مشکل اصلی این تیم بازیکنان پاس هستند که بههیچوجه در حد و اندازههای بازی در لیگ دسته اول فوتبال و در قامت یک تیم مدعی ظاهرنشدهاند.
نتایج پاس هجمه های انتقال این تیم به همدان را افزایش داده است
مهمترین فاکتور برای نتیجهگیری یک تیم و یک مربی بازیکنان هستند و بهنوعی ابزار یک مربی درون یک مسابقه بازیکنان هستند اگر بازیکن خوبی نداشته باشید هرچند بهترین مربی و با برترین تفکرات هم باشید بازهم نمیتوانید در نتیجهگیری موفق عمل کنید پاس در ابتدای فصل بد بسته شد و این نظری است که بهاتفاق تمام کارشناسان فوتبال همدان بر آن هم عقیده هستند و باید کج دار و مریز تا پایان فصل با این بازیکنان ساخت و چاره دیگری وجود ندارد.
وقتی یک تیم نتیجه میگیرد چندین صاحب برای آن پیدا میشود اما خدا نکند تیمی در برزخ نتیجه نگرفتن بیفتد در آن لحظه همه از زیر مسئولیت آن شانه خالی میکنند این مسئله حالوروز این روزهای پاس همدان است. شاید حالا بهترین فرصت برای منتقدان انتقال پاس به همدان باشد تا هجمه انتقادات خود را بر این تیم افزایش دهند.
بازیکنانی که در تعطیلات لیگ دسته اول فوتبال جذب تیم فوتبال پاس همدان شدهاند تا به اینجای کار نتوانستند کارایی خوبی داشته باشند نوید خوشهوا که در دفاع در بازیهای گذشته متزلزل نشان داد، احمد جمشیدیان و مجید غلام نژاد با روزهای اوج خود فاصلههای زیادی دارند و شاهواروقی هم نتوانسته آنطور که شاید و باید به کار پاس بیاید.
حال اینکه باید به این نکته هم اشاره کرد که پاسیها علیرغم اینکه نتوانستند بازیکنان خوبی جذب کنند بازیکنان خوب خود را هم بهراحتی از دست دادند که مهمترین آنها محسن آذرپاد و سعید خردمند مهاجمان این تیم بود که تا به این هفته در تیمهای خود نیز نقشی مهمی داشته و گلهای خوبی نیز زدهاند.
باید منتظر ماند و دید که در پایان فصل چه سرنوشتی برای پاس رقم میخورد و آیا سقوطی دیگر در کارنامه این تیم رقم خواهد خورد و باید در برگههای تاریخ فوتبال کشورمان به دنبال قهرمان آسیا بگردیم.
دیدار پاس و پارسه فینال ۶ امتیازی است
تیم فوتبال پاس همدان در هفته جاری میهمان تیم پارسه تهران است دو تیمی که در جدول ردهبندی در همسایگی یکدیگر قرار دارند و حالوروز هیچکدام خوب نیست و جزو کاندیداهای اصلی سقوط به لیگ دسته دوم فوتبال کشورمان هستند.
تیم فوتبال پارسه تهران در دو هفته گذشته برابر دو تیم مدعی خونه به خونه مازندران و پیکان تهران دوشکست سنگین را در کارنامه خود ثبت کرده است تا به ردههای پایین سقوط کند همچنین پاس همدان نیز در هفتههای گذشته نتایج بسیار بدی را کسب کرده که تلخترین آنها دوشکست خانگی برابر ایران جوان بوشهر و نساجی مازندران بوده است.
دو تیم در این بازی چیزی برای از دست دادن نخواهند داشت و این بازی حکم دیداری ۶ امتیازی را دارد و هرکدام از این دو تیم که در این بازی شکست بخورند شرایط بحرانی و سختی را در ادامه کار در پیش رودارند.
پارسه تهران بهحکم میزبانی در این دیدار شرایط نسبتاً بهتری به پاس همدان دارد و میتواند از شرایط میزبانی به سود خود استفاده کند نگرانی هواداران تیم فوتبال پاس همدان در این بازی شرایط بازی پاس در بیرون از خانه است پاسیها اکثر امتیازات بیرون از خانه خود را ازدستدادهاند و از این نظر اصلاً شرایط مناسبی ندارند.
بهطورقطع این دیدار بسیار دیدنی و حساس خواهد بود و به دلیل اینکه تساوی هم دردی از هر دو تیم دوا نخواهد کرد مطمئناً بازی سراسر هجومی از پارسه تهران و پاس انتظار میرود.
۳ امتیاز این دیدار بسیار با ارزش است
سرمربی تیم فوتبال پاس همدان با اشاره به دیدار هفته بیست و ششم پاس برابر پارسه تهران اظهار داشت: با توجه به شرایط جدول ردهبندی لیگ دسته اول فوتبال باشگاههای کشور و جایگاه دو تیم در این جدول هر دو تیم برای کسب پیروزی به میدان خواهند آمد.
اکبر محمدی افزود: با توجه به این موضوع این دیدار برای هر دو تیم از حساسیت بسیار بالایی برخوردار است.
وی بابیان اینکه شناخت خوبی از تیم فوتبال پارسه تهران داریم، گفت: چند دیدار گذشته این تیم را آنالیز کردهایم و بهخوبی از نقاط ضعف و قوت این تیم آگاهی داریم.
محمدی خاطرنشان کرد: تنها دعا میکنیم که همچون چند دیدار گذشتهمان بازهم فرصتهای خوب گلزنی را بهراحتی از دست ندهیم تا بتوانیم با دستپر از زمین خارج شویم.
سرمربی تیم فوتبال پاس همدان بابیان اینکه در دیدارهای گذشته ۵۰ موقعیت گلزنی را ازدستدادهایم، بیان کرد: اشتباهات فردی باعث شد تا بهراحتی موقعیتهای خوب گلزنی را از دست دهیم و به طبع آن امتیازات ارزشمندی را نیز از دست دادیم.
وی یادآور شد: مشکلات مالی باشگاه نیز باعث شد نتوانیم در خط حمله مهاجمان مدنظر خود را جذب کنیم.
محمدی با اشاره به مصدومان و محرومان پاس در دیدار برابر پارسه تهران گفت: مختار جمعه زاده و آرمان رمضانی را به دلیل مصدومیت و نادر هوشیار را به دلیل محرومیت در اختیار نداریم.
سرمربی تیم فوتبال پاس همدان بابیان اینکه هنوز امتیازات زیادی باقیمانده است، بیان کرد: حمایت مسئولان استان همدان و هواداران و مردم ورزش دوست همدان از تیم فوتبال پاس همدان باعث آرامش بازیکنان در زمین مسابقه و عوض کردن شرایط نتیجهگیری پاس میشود.
گفتنی است؛ تیم فوتبال پاس همدان امروز یکشنبه ۲۵ بهمنماه ساعت ۱۴: ۱۵ در ورزشگاه صنایع دفاع تهران میهمان تیم فوتبال پارسه است.
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