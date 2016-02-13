آبرسانی به ۱۱ روستای قشم با افتتاح مجتمع آبرسانی رمکان آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، جاسم جادری عصر شنبه در مراسم بهره برداری از این طرح با بیان اینکه ظرفیت تولید آب در جزیره قشم به مرحله خوبی رسیده است، عنوان کرد: در حال حاضر ظرفیت تامین آب در جزیره قشم ۳۴ هزار و ۵۰۰ مترمکعب در شبانه روز است که این میزان آب می تواند پاسخگوی ۲۰۰ هزار نفر جمعیت باشد.

وی ادامه داد: تلاش می کنیم مشکل آب غرب جزیره قشم نیز در سال آینده با تخصیص اعتبار مناسب رفع شود تا شاهد رفع مشکل کمبود آب در تمامی مناطق جزیره قشم باشیم.

استاندار هرمزگان با تاکید بر ضرورت صرفه جویی در مصرف آب، افزود: ظرفیت تامین آب در قشم بیش از جمعیت این جزیره است اما با این وجود باید در مصرف آب صرفه جویی شود.