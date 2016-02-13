کیومرث احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: با توجه به درخواست تعدادی از اعضای شورای اسلامی شهر کرمانشاه مبنی بر استیضاح شهردار کرمانشاه آقای شعبانی، تعداد ۱۰ عضو شورا نامه استیضاح شهردار را امضا نمودند که البته یکی از آنها تغییر رأی داده است.

رئیس شورای اسلامی شهر کرمانشاه افزود: نامه استیضاح شهردار کرمانشاه به دبیرخانه ابلاغ شده همچنین به آقای شعبانی نیز ابلاغ صورت گرفته و بر این اساس هفته آینده با حضور تمام اعضا جلسه استیضاح شهردار برگزار خواهد شد.

احمدی در خصوص علت استیضاح شهردار کرمانشاه توضیح داد: تعدادی از اعضای شورای شهر نسبت به اقدامات عمرانی شهردار و... معترض بودند و خواستار توضیح شهردار در این رابطه هستند.

وی افزود: نامه استیضاح شهردار به وی ابلاغ شده و آقای شعبانی نهایتاً تا ۱۰ روز پس از ابلاغ فرصت دارد برای ارائه توضیحات در جلسه شورا حاضر شود.

احمدی گفت: اگر آقای شعبانی پس از دریافت نامه از حضور در جلسه خودداری کند این اقدام موجب برکناری وی از سمت شهردار کرمانشاه خواهد شد.

وی بیان کرد: آخرین مهلت جلسه استیضاح شهردار سوم اسفند ماه ۹۴ است و اگر آقای شعبانی حاضر نشود جلسه به صورت غیابی برگزار می‌شود.

گفتنی است؛ خسرو زرافشانی، رضا حیدریان، رضا زین الدین، حسن مراد قلی، سید حجت‌الله موسوی اجاق، سید احسان احسانی، جبار گوهری، جواد جعفری، سالار احمد زاده و مازیار رضایی ۱۰ عضو شورا هستند که نامه استیضاح شهردار کرمانشاه را امضا نمودند.