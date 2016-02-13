حادثه واژگونی خودرویی در جاده تبریز – آذرشهر ۱ کشته به همراه داشت

حبیب حسینقلی زاده در گفت و گو با خبرنگار مهر از بروز یک واژگونی در جاده آذرشهر- تبریز خبر داد که فوت یک تن را به همراه داشت و افزود: واژگونی این خودرو عصر امروز شنبه در جاده آذرشهر- تبریز روی داد.

مسئول روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی آذربایجان شرقی ادامه داد: واژگونی این خودرو در نزدیکی خسروشهر جاده آذرشهر- تبریز و ساعت ۱۸:۳۰ به اپراتوری فوریت های پزشکی شهرستان اسکو گزارش شد و تکنسین های پایگاهه ای ۱۱۵ خسروشهر فوتی یک تن را در محل تائید کردند.

حسینقلی زاده ازمرگ جوان ۲۲ ساله که بعلت شدت حادثه در صحنه روی داده بود خبر داد.

وی ادامه داد: واژگونی و عدم کنترل خودرو در صدر حوادث ترافیکی است و بایستی رانندگان در رعایت قوانین راهنمائی و رانندگی دقت فراوانی داشته باشند.