الشباب مسئول انفجار هواپیمای دالاهو بود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، گروههای شورشی موسوم به الشباب سومالی روز شنبه مسئولیت انفجار هواپیمای دالاهو را پذیرفت.

چند هفته پیش مقامات سومالی اعلام کردند انفجاری که موجب فرود اضطراری این هواپیما در فرودگاه موگادیشو شده بود، به خاطر وجود یک بمب داخل هواپیما بوده است.

علی احمد جاماک سخنگوی وزارت حمل و نقل سومالی گفته بود یک بمب موجب این انفجار شده است و دولت آن را تایید می کند. در این انفجار یک مسافر کشته و دو نفر زخمی شدند.

الشباب در بیانیه ای که توسط یک رایانامه گمنام به مقامات دولتی ارسال شده بود این اقدام را در تلافی حملات نیروهای نظامی غربی علیه مواضع این گروه عنوان کرد.