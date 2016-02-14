بازگشایی گذرگاه رفح در غزه برای اولین بار در سال ۲۰۱۶

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الیوم، گذرگاه رفح برای اولین بار در سال ۲۰۱۶ روز شنبه به روی فلسطینی ها در نوار غزه گشوده شد. خبرگزاری الشرق الاوسط مصر گزارش داده بود که گشایش گذرگاه رفح به دستور عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر انجام شده است.

در همین حال اسماعیل هنیه معاون رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس با استقبال از گشایش گذرگاه رفح گفت: ما برای هر طرحی به منظور پایان دادن به ادامه بسته بودن گذرگاه رفح آمادگی داریم.

وی در عین حال افزود: ما از مقامات مصری به خاطر گشودن گذرگاه رفح تمجید می کنیم اما بازماندن گذرگاه برای مدت محدود مشکلی را حل نمی کند زیرا هزاران نفر از دانشجویان و بیماران در فهرست انتظار هستند و همه ما امیدواریم که مصر گذرگاه را به طور دائم و پیوسته باز نگه دارد.

لازم به ذکر است که مقامات مصری روز پنج شنبه گذشته از گشایش گذرگاه رفح به مدت دو روز طی روزهای شنبه و یکشنبه خبر داده بودند. آخرین باری که گذرگاه رفح باز شده بود به تاریخ سوم دسامبر ۲۰۱۵ باز می گردد.