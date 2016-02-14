محافظه کاری ارتش آمریکا علیه طالبان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، ژنرال جان کمپبل فرمانده آمریکایی نیروهای خارجی در افغانستان می گوید دیگر وارد جنگ شدید علیه طالبان نخواهند شد.

وی در یک کنفرانس امنیتی در جمع فرماندهان نظامی نیروهای ائتلافی در افغانستان گفت: ورود به جنگ شدید در استان هلمند هزینه های بسیاری برای نیروهای خارجی دارد و فعلا شرایط اجازه چنین کاری را نمی دهد.

وی گفت: نیروهای نظامی ویژه آمریکا در استان هلمند افغانستان مسئولیت آموزش ارتش افغانستان را بر عهده گرفته اند. کمپبل از اعزام 500 نیروی ذخیره برای آموزش ارتش افغانستان در استان هلمند خبر داد.

وی افزود: البته ماموریت نیروهای خارجی در افغانستان فعلاً به اتمام نرسیده است ولی در صورت حمله نیروهای طالبان عملیات ویژه علیه این گروه شدت خواهد گرفت.

به گفته کمپبل قرار است تا پایان سال 2016 تعداد نیروهای خارجی در افغانستان از 9800 نفر به 5500 نفر کاهش یابد.

به گفته مقامات آمریکایی در حال حاضر نظامیان خارجی در افغانستان علاوه بر آموزش ارتش افغانستان ماموریت های نظامی علیه داعش نیز در دست اقدام دارند.

کمپبل می گوید برای عملیات های زمینی علیه داعش نیاز به اختیارات بیشتری از سوی دولت آمریکا دارد. به گفته وی در حال حاضر عملیات های نظامی علیه داعش تنها به حملات هوایی محدود می شود.