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۲۵ بهمن ۱۳۹۴، ۸:۳۱

نخست وزیر فرانسه نظام سهمیه بندی مهاجران را نپذیرفت

نخست وزیر فرانسه نظام سهمیه بندی مهاجران را نپذیرفت

«مانوئل والس» نخست وزیر فرانسه طرح سهمیه بندی اتحادیه اروپا برای توزیع مهاجران در کشورهای اروپایی را رد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «مانوئل والس» نخست وزیر فرانسه نظام سهمیه بندی پیشنهاد شده توسط اتحادیه اروپا را برای توزیع مهاجران در کشورهای اروپایی رد کرد.

والس در سخنرانی خود در کنفرانس امنیتی مونیخ ضمن اعلام تعهد کشورش به وعده پذیرش ۳۰ تا ۱۶۰ هزار مهاجر گفت: کشورش حاضر نیست بیشتر از این تعداد را پذیرش کند.

وی در واکنش به موضع آلمان در پذیرش بیشتر مهاجران افزود: فرانسه هرگز نگفته است که مهاجران بیشتری به این کشور بیایند.

والس در ادامه سخنرانی خود از پذیرش ۸۰ هزار نفر مهاجر در سال گذشته خبر داد و خاطر نشان کرد کشورش در حال حاضر با نرخ بیکاری بالایی درگیر است و نمی تواند بیشتر از این تعداد را پذیرش کند.

کد مطلب 3051435

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