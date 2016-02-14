خبرگزاری مهر - گروه استانها: هزینهها و ریخت پاشهای برخی داوطلبان داد رقبایشان را هم درآورده و این هزینههای گزاف این سؤال را در ذهن متبادر میسازد که نشست بر صندلی سبز چقدر هزینه دارد.
از شیوههای سنتی تبلیغ و نشستهای هماندیشی خانگی گرفته تا ارائه اقلام تبلیغی مانند سررسید، تقویم، نشست با نخبگان و اندیشمندان و گروههای مختلف در تالارهای مجلل با صرف ناهار و شام، ورود به دنیای مجازی و تشکیل کانالهای دوستداران داوطلب و غیره از شیوههای متداولی است که در عرصه انتخابات بهرهگیری میشود. همچنین در آستانه شروع تبلیغات انتخابات مجلس، برچسب و پارچههای این مغازه به ستادهای انتخاباتی اجاره داده میشود نیز در شهرهای مختلف مازندران هویداست.
۱۷۰ داوطلب برای دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در مازندران تأیید صلاحیت شدهاند که از این تعداد ۱۲ نفر باید روانه خانه ملت شوند.
۱۷۰ داوطلب برای دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در مازندران تأیید صلاحیت شدهاند که از این تعداد ۱۲ نفر باید روانه خانه ملت شوند
نشست هماندیشی داوطلبان مجلس دهم با استاندار مازندران فرصتی فراهم آورد تا با برخی از داوطلبان درباره اهداف، برنامهها، شعارها و هزینههای تبلیغاتیشان گفتگو کنیم.
یکی از داوطلبان تأیید صلاحیت شده در مازندران در گفتگو با خبرنگار مهر، هدفش از ثبتنام و داوطلب شدن را رسیدگی و رفع معضل اصلی یعنی بیکاری و اشتغال بیان میکند.
وی با انتقاد از هزینههای گزافی که برای رقبایش برای ورود به مجلس میکنند، کل هزینه در نظر گرفته برای تبلیغات انتخابات را ۳۰ میلیون تومان اعلام میکند و میگوید: این پول خودم است و از پذیرفتن اسپانسر خودداری کردم زیرا اگر قبول کنم باید نماینده آن اسپانسر باشم و این با ماهیت خدمت به مردم منافات دارد.
داوطلبی دیگر نیز میگوید: هزینههای تبلیغاتیام شفاف و روشن است.
وی درعینحال تأکید میکند که دوستان و رقبای دیگر نیز باید هزینههای تبلیغاتیشان را شفاف کنند زیرا برای هزینه سنگین برای کسب کرسی نمایندگی مردم جای سؤال و ابهام است.
وی میگوید: بسیاری از مشکلات ناشی از موانع قانونی است و بنا داریم در صورت راهیابی به مجلس دو وظیفه نظارت و اجرا و وضع قانون را بهدرستی انجام دهم.
داوطلب دیگری در گفتگو با خبرنگار مهر با تأکید بر رعایت اخلاق انتخاباتی تصریح کی کند: مردم همواره وظیفه خود را بهدرستی انجام دادند و نسبت به مسئولان پیشگام بودهاند و اکنون نوبت کسانی است که قرار است وارد عرصه نمایندگی شوند و اینان باید اخلاق را سرلوحه قرار دهند.
یک داوطلب از حوزه انتخابیه آمل و لاریجان نیز با عنوان اینکه مسئولان باید در برگزاری انتخابات بیطرف باشند و جانبداری نکنند نسبت به جانبداری برخی مسئولان شهرستان نسبت به داوطلب خاص انتقاد کرد و گفت: در حال حاضر تابلوها و بیلبوردهایی در شهرستان دیده میشود که به حمایت از کاندیدایی نصبشده است.
داوطلب دیگری انتخابات مجلس از حوزه انتخابیه بابل نیز گفت: ایکاش از هزینههای هنگفتی که برای انتخابات میشود جلوگیری به عمل آید و کاش امکان تبلیغات داوطلبان در صداوسیما فراهم میشد تا برخی ریختوپاشهای کلان تبلیغاتی صورت نمیگرفت.
به گفته وی باید تبلیغات از فضای فیزیکی و سنتی به سمت فضاهای مجازی و مدرن رود و جلوی هزینههای زیاد گرفته شود زیرا در بسیاری از اوقات مانع از حضور افرادی میشود که تمکن مالی ندارد.
ربیع فلاح جلودار استاندار مازندران نیز در نشست با داوطلبان انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی بابیان اینکه تلاش شده تا همدلی و هماهنگی بین مسئولان برگزاری انتخابات وجود داشته باشد تصریح کرد: هیئت اجرایی انتخابات درواقع نمایندگان مردم هستند که انجاموظیفه میکنند.
وی افزود: برای احراز صلاحیتها سعی شد تا به چارچوب قانون عمل شود و ۱۷۰ داوطلب استان موفق کسب صلاحیت شدهاند و به ازای هرکسی ۱۴ نفر رقابت میکنند.
فلاح جلودار بابیان اینکه ۱۲ نفر باید از استان به مجلس راه یابند یادآور شد: از ابتدای فعالیت انتخابات سعی شده تا آموزشهای لازم به مجریان انتخابات داده شود.
بی طرفی و پرهیز از هرگونه جانبداری در انتخابات
استاندار مازندران با تأکید بر اینکه به چارچوب قانونی در انتخابات پایبند هستیم، ادامه داد: همه ما در قبال مردم و داوطلبان مسئول هستیم و تلاش داریم زمینه عادلانه برای همه داوطلبان فراهم شود.
وی بیطرفی دولت را در انتخابات اصل مهم برشمرد و گفت: پرهیز از هرگونه جانبداری از افراد و اشخاص و شفافیت در انتخابات در تمام سطوح شهرها و روستاها از دیگر اصول مهم است.
فلاح جلودار بابیان اینکه ۴۸ هزار نفر عوامل اجرایی انتخابات هستند ادامه داد: ۹ هزار نیروی انتظامی و امنیتی از بیش از شش هزار صندوق رأی حفاظت و حراست میکنند.
۳۰۵ داوطلب برای دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در مازندران ثبتنام کردند و از این تعداد ۱۲ نفر انصراف دادهاند و از مجموع داوطلبان باقیمانده پس از بررسی صلاحیت داوطلبان، ۱۶۹ نفر صلاحیتشان تأیید نهایی شد و یک نفر نیز از خارج از استان برای انتقال به حوزه انتخابیه استان اقدام کرده است.
از میان داوطلبان انتخابات، ۹۲ درصد داوطلبان مرد و هشت درصد را بانوان تشکیل میدهند و ۲۳ نفر شامل ۱۴ درصد از خانوادههای معظم شهدا هستند، ۶۹ نفر از داوطلبان از رزمندگان و ۳۰ نفر از جانبازان، ۱۱ نفر از داوطلبان نمایندگان فعلی مردم و چهار نفر نیز نمایندگان ادوار گذشته، ۹ نفر از داوطلبان پزشک، ۱۷ نفر دبیر، ۲۵ نفر بازنشسته، حداقل سن داوطلبان ۳۰ سال و حداکثر ۶۶ سال و میانگین سن ۴۵ سال هستند.
نظر شما