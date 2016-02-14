شلیک موشک «قاهر۱» به فرودگاه ابها/هلاکت نظامیان سعودی در جیزان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سبا، نیروهای ارتش و کمیته های مردمی یمن شامگاه شنبه یک موشک بالستیک «قاهر۱» را به سمت فرودگاه رژیم سعودی در ابها واقع در عسیر شلیک کردند.

یک منبع نظامی اعلام کرد که یگان موشکی ارتش و کمیته های مردمی این موشک را به سمت فرودگاه ابها شلیک کرده و موشک با دقت بالا به هدف اصابت کرد. این چندمین باری است که نیروهای یمنی طی روزهای اخیر با شلیک موشک بالستیک از نوع «قاهر۱» مواضع سعودی را هدف قرار می دهند. نیروهای یمنی پیش از این با شلیک موشک قاهر۱ فرودگاه رژیم سعودی در جیزان را نیز هدف قرار داده بودند.

همچنین یک منبع نظامی یمنی اعلام کرد که نیروهای یمنی پایگاه هوایی خمیس مشیط را در عسیر عربستان با موشک اسکاد هدف قرار دادند. این در حالی است که عربستان مدعی شده این موشک را سرنگون کرده است اما یک منبع بلندپایه نظامی یمنی با رد این ادعا اظهار داشت که موشک با دقت بالا به هدف خود در پایگاه خمیس مشیط سعودی اصابت نموده است.

در همین حال نیروهای ارتش و کمیته های مردمی یمن روز شنبه چندین نظامی سعودی را در جیزان به هلاکت رساندند. یک منبع نظامی اظهار داشت که شماری از نظامیان سعودی در کمینی که نفربر متعلق به آنها را در جیزان هدف قرار داده بود کشته شدند. همچنین هفت نظامی دیگر سعودی توسط تک تیراندازان نیروهای یمنی در جیزان کشته شدند.

یگان های ارتش و کمیته های مردمی یمن همچنین یک خودروی زرهی سعودی در پایگاه الشرفه در نجران را منهدم نموده و تمام سرنشینان آن کشته شدند.

این در حالی است که جنگنده های رژیم سعودی همچنان به حملات هوایی خود به مردم بی دفاع یمن ادامه می دهند. این جنگنده ها مناطق مختلف در استان های صنعاء، صعده، مارب و تعز یمن را بمباران کردند.