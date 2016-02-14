تساوی ست های برده و باخته متین ورامین/کسب ۹ پیروزی و ۱۱ شکست

به گزارش خبرنگار مهر، تیم متین صالحین ورامین، مرحله مقدماتی لیگ برتر والیبال باشگاه‌های کشور را با ایستادن در رده هفتم جدول رده‌بندی مسابقات به پایان رساند.

تیم متین صالحین ورامین در نیم‌فصل اول لیگ برتر والیبال باشگاه‌های کشور توانست در رده چهارم جدول قرار بگیرد، رده‌ای که بسیاری از کارشناسان و علاقه‌مندان به ورزش والیبال را شگفت‌زده کرد.

قرار گرفتن متین صالحین در رده هفتم جدول دور مقدماتی لیگ برتر

در نیم‌فصل دوم لیگ برتر والیبال، مشکلات مالی نماینده والیبال دیار ۱۵ خرداد بر عملکرد این تیم تأثیر گذاشت و چندین شکست مقابل حریفانی که در دور رفت مقابل متین شکست‌خورده بودند، سبب شد تا شاگردان محمد ترکاشوند در رده هفتم جدول رده‌بندی قرار بگیرند.

اگرچه متین صالحین ورامین در رده هفتم جدول رده‌بندی مسابقات قرار گرفت اما توانست به مرحله پلی‌آف لیگ برتر صعود کند، موفقیتی که تیم‌هایی نظیر کاله مازندران باسابقه قهرمانی در لیگ برتر و آلومینیوم المهدی باسابقه چندین دوره حضور در لیگ به آن دست پیدا نکردند.

با توجه به کنار گذاشته شدن گوهر کویر زاهدان، تیم متین صالحین ورامین درمجموع ۲۰ دیدار محاسبه‌شده در جدول رده‌بندی دور مقدماتی، به ۹ پیروزی دست پیدا کرد.

لقبی که در نیم‌فصل اول لیگ به بازیکنان متین صالحین ورامین داده شد

تیم‌های بانک سرمایه، شهرداری ارومیه و کاله مازندران ازجمله تیم‌های پرآوازه ای بودند که مقابل نماینده والیبال ورامین طعم شکست را چشیدند و این مهم، توانمندی بازیکنان متین صالحین ورامین را نشان می داد.

برتری تیم متین صالحین مقابل تیم های مدعی این فصل لیگ برتر والیبال، سبب شد که بسیاری از علاقه مندان به این رشته ورزشی، لقب غول کش لیگ را به بازیکنان متین صالحین بدهند.

از طرف دیگر، تیم متین صالحین ورامین در ۱۱ دیدار دور مقدماتی لیگ برتر، مقابل حریفان خود شکست را پذیرا شد، به طوری که تیم هایی نظیر پیکان تهران و ثامن الحجج و شهرداری ارومیه، بانک سرمایه، شهرداری تبریز از جمله تیم هایی بودند که توانستند نماینده والیبال ورامین را شکست دهند.

کسب ۴۲ ست برده و باخته توسط متین صالحین در دور مقدماتی لیگ برتر والیبال

تیم متین صالحین ورامین در مجموع دیدارهای برگزار کرده در مرحله مقدماتی، توانست به سه پیروزی سه بر صفر، سه پیروزی سه بر یک و سه پیروزی سه بر دو دست پیدا کند.

نکته جالب توجه درباره دیدارهای تیم متین صالحین ورامین آن است که ۹ دیدار از مجموع ۲۰ دیدار این تیم، به ست پنجم کشیده شد که سه دیدار با برتری نماینده والیبال ورامین و ۶ دیدار با برتری حریفان به پایان رسید.

متین صالحین ورامین در مجموع دیدارهای برگزار کرده در مرحله مقدماتی لیگ برتر والیبال، ۴۲ ست را به سود خود تمام کرد و ۴۲ ست را به حریفان داد و به همین خاطر معدل ست یک را برای خود به دست آورد.

کسب ۱۸۷۰ امتیاز توسط بازیکنان متین صالحین ورامین

تیم متین صالحین ورامین در مجموع ۲۰ دیدار مرحله مقدماتی لیگ برتر والیبال، توانست هزار و ۸۷۰ امتیاز را از حریفان کسب کرده و هزار و ۸۰۸ امتیاز را به حریفان واگذار کند.

عملکرد بازیکنان متین صالحین ورامین در برخی دیدارها آنچنان خوب بود که تحسین مربیان لیگ برتری را به همراه داشت، به طوری که مصطفی کارخانه سرمربی سابق تیم ملی والیبال ایران در دی ماه امسال در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بنیه تیم متین صالحین ورامین بسیار خوب است و باید به بازیکنان و کادر فنی این تیم بابت بازی خوبشان تبریک گفت.

سرمربی تیم بانک سرمایه با اشاره به عملکرد خوب تیم متین صالحین ورامین گفت: هیچ تیمی تجربه تیم متین صالحین ورامین را ندارد.

بازیکنان متین برای شاد کردن دل هواداران ورامینی تلاش کردند

مجید بذرافشان مدیر عامل تیم متین صالحین ورامین در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به تلاش بازیکنان متین در دور مقدماتی لیگ برتر والیبال اظهار داشت: بازیکنان متین صالحین ورامین علیرغم همه مشکلات مالی با تمام توان برای خوشحال کردن دل مردم ورامین بازی کردند.

وی افزود: باید از همه بازیکنان متین صالحین ورامین که علیرغم مشکلات موجود، با انگیزه و توان به میدان رفته و زمینه حضور این تیم در مرحله پلی آف را فراهم کردند، تشکر و قدردانی کرد.

بذرافشان ادامه داد: بازیکنان متین صالحین ورامین، بازیکنان باتجربه و توانمندی هستند و امیدوارم بتوانند در ادامه نیز به روند موفقیت های خود ادامه دهند.

وی اضافه کرد: ما هم، همه تلاش خود را برای حل مشکلات مالی تیم به کار گرفته ایم و رایزنی های متعددی با مسئولان در این زمینه انجام شده است.