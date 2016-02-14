به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محمود علوی شامگاه شنبه در جمع نمازگزاران و جمعی از مسئولان شهرستان ملارد در مسجد جامع مارلیک، ضمن تقدیر و تشکر از حضور پرشور و میلیونی مردم همیشه در صحنه ایران اسلامی در یوم الله ۲۲ بهمن اظهار داشت:در انتخابات هفتم اسفند ماه نیز امت اسلامی ایران با حضور در پای صندوق های رای، همچون انتخابات ادوار گذشته حماسه ای دیگر می آفرینند.

وی افزود: دشمنان این نظام و انقلاب در طول ۳۷ سال گذشته توطئه های بسیاری طراحی کرده اند تا نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را زمینگیر کنند اما توفیقی در این عرصه نداشتند و این موفقیت به مدد رهبری داهیانه مقام معظم رهبری و حضور همیشه در صحنه مردم انقلابی این مرز و بوم حاصل شده است.

وزیر اطلاعات عنوان کرد: اگر ولی فقیه را درک نمی کردیم امروز در چنین جایگاهی نبودیم و تجربه ای که در انقلاب های دیگر نقاط جهان همچون مصر وجود دارد، به روشنی مؤید این امر خطیر است.

حجت الاسلام علوی گفت: معمولا در انقلاب هایی که رخ می دهد بعد از گذشت مدتی، مردم انگیزه خود را از دست می دهند اما انقلاب اسلامی ایران بعد از گذشت ۳۷ سال، همچنان طراوت و عزت خود را حفظ کرده و این نشان دهنده تفاوت های بارز انقلاب اسلامی ایران با دیگر دگرگونی ها و انقلاب های گذشته است.

وی افزود: یکی دیگر از شاخصه های برجسته انقلاب ما، جایگاه مردم است که همواره از ارزش و احترام بسیاری برخوردار بوده و به واقع مردمی بودن، برای مردم بودن و با مردم بودن از مولفه هایی است که همواره مورد تاکید اکید امام راحل(ره) بوده است.

وزیر اطلاعات گفت:این سیره و روش امام خمینی(ره) ریشه در اسلام دارد زیرا در قرآن نیز به مردم و جایگاه ویژه آنها تاکید شده است.

وی افزود:پیروزی انقلاب اسلامی به برکت حضور و حمایت مردم محقق شد و امام خمینی(ره) نیز بر قدرت و اقتدار مردم تکیه داشت و به واقع در اندیشه امام راحل(ره) قدرت مردم از قدرت اسلحه و گلوله فراتر و برتر بود.

علوی گفت: امروز نیز همان مسیر استمرار دارد و بسیاری از موفقیت ها بواسطه حضور، همدلی و همیاری مردم و درایت و مدیریت رهبر معظم انقلاب حاصل می شود.

وزیر اطلاعات عنوان کرد: حضور مردم در انتخابات، اصلی حائز اهمیت است که امنیت کشور را تضمین می کند و امید دشمنان را به یاس تبدیل خواهد کرد.

وی افزود:در طول دو سال و نیم گذشته، با لطف پروردگار، تلاش سربازان گمنام امام زمان(عج) و حمایت و پشتیبانی مردم، ده ها گروه تروریستی که در صدد ایجاد ناامنی و انفجار در مناطقی همچون شیراز، زاهدان، اهواز و مشهد بودند شناسایی و خنثی شدند.

وزیر اطلاعات گفت: منشأ بسیاری از موفقیت های مذکور از اخبار و اطلاعاتی بوده که مردم ولایتمدار و انقلابی ایران اسلامی به دستگاه های امنیتی و اطلاعاتی منعکس و منتقل کرده اند.

حجت الاسلام علوی عنوان کرد: سرکرده های جریان های تروریستی از بین رفته اند و این موفقیت به مدد همکاری و همیاری مردم حاصل شده است.

۸ ماه است که شاهد اخبار خاصی از جنایات تروریست ها در کشور نیستیم

وزیر اطلاعات با اشاره به تحرکات جریان ها و گروه های تروریستی در برخی نقاط مرزی کشور در طول سنوات گذشته همچون گروگان گرفتن مرزبان ها و یا شهادت معلم فرهنگی توسط چنین گروه ها و دسته هایی عنوان کرد:در طول هشت ماه گذشته چنین اخباری به گوش نمی رسد و این امر خطیر به لطف خداوند، تلاش دستگاه های امنیتی و دقت نظر و بیداری مردم محقق شده است.

وی افزود:دستگاه ها، نهادها و ارگان های امنیتی از تعامل سازنده و همسویی قابل توجهی برخوردار هستند و با همیاری یکدیگر، امنیت کشور را تامین کرده اند.

برای رأی آوری تخریب و توهین نکنیم

حجت الاسلام علوی با اشاره به در پیش بودن انتخاباتی حساس و حائز اهمیت عنوان کرد: در استان تهران ۳۳ نامزد برای حضور در انتخابات مجلس خبرگان تایید شده اند و تمامی این افراد از علما و افراد با تقوا هستند که دلسوز و مورد تایید نظام و انقلاب محسوب می شوند.

وی افزود: می طلبد اخلاق را رعایت و برای رای آوری از هر گونه توهین و افترایی پرهیز کنیم.

وزیر اطلاعات گفت: تخریب ۳۳ نامزد تایید شده در استان تهران، توهین و تخریب شورای نگهبان است . در شرایطی که شورای نگهبان با دقت و وسواس بسیار، صلاحیت ها را مورد بررسی قرار داده، نباید به گونه ای رفتار شود که دل دشمن شاد شود.

علوی یادآور شد: در سالی که از سوی رهبر معظم انقلاب به همدلی و همزبانی مزین شده با تکیه بر این دو اصل حائز اهمیت، بار دیگر اقتدار مردمی نظام جمهوری اسلامی ایران به تصویر کشیده خواهد شد.