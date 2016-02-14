کنسرت خیابانی سالار عقیلی در میان ازدحام جمعیت شهروندان گرگانی

به گزارش خبرنگار مهر، پروژه بزرگ زیرگذر خیابان صیادشیرازی – ناهارخوران گرگان شامگاه شنبه با حضور استاندار، نمایندگان مجلس، شهردار و اعضای شورای شهر و حضور پرشور شهروندان گرگانی در محل این زیرگذر افتتاح شد. این پروژه سومین زیرگذری است که در فعالیت دو ساله حسین صادقلو شهردار گرگان افتتاح و به بهره برداری رسیده است. این طرح که پیش از اجرا و در زمان فعالیت با حاشیه های فراوان و انتقادات شدید کارشناسان و مختصصین حوزه ترافیک همراه بود، در زمان افتتاح نیز این حاشیه ها را همراه خود داشت.

در ضلع شمالی و محل ورود همایش یک هیئت مذهبی با تقدیم آش نذری از شهروندان استقبال می کرد. سپس شهروندان پس از طی کردن مسافتی حدود ۲۰۰ متری به محل برگزاری می رسیدند. پختن و اهدای آش نذری تا پایان مراسم نیز بدون وقفه ادامه داشت.

مراسم راس ساعت ۱۵ و ۳۰ دقیقه با تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید به طور رسمی آغاز شد. این درحالی بود که موج ورود جمعیت لحظه به لحظه افزایش پیدا می کرد.

جعفر یازرلو گوینده گلستانی و شاخص بخش خبری ۲۰ و ۳۰ شبکه دو سیما، اجرای برنامه را بر عهده داشت.

در شرایطی که به گفته شهردار گرگان، ۱۲ هزار صندلی برای استقرار شهروندان در نظر گرفته و چیده شده بود اما عده زیادی از مردم به صورت ایستاده در پشت داربست ها و نرده ها، مراسم را نظاره گر بودند.

تعدادی از خبرنگاران که برای پوشش خبری برنامه فوق در محل حاضر شده بود به علت ازدیاد و شلوغی جمعیت به سختی توانستند خود را به مقابل جایگاه برسانند و ماموریت خود را انجام دهند. آنها انتظار داشتند مکانی مناسب و اختصاصی برای آنها در نظر گرفته می شد تا با فراغ خاطر وظیفه خود را اجرایی کنند.

میزان جمعیت ایستاده به حدی بود که حتی شهردار صادقلو در زمانی که برای سخنرانی پشت تریبون رفت ابتدا از کسانی که امکان نشستن برایشان فراهم نشده بود، عذرخواهی کرد. صادقلو همچنین از همه مسئولان و کارکنان شهرداری و به ویژه همسر خود تشکر و به علت اینکه کمتر فرصت پیدا می کرد برای خانواده وقت بگذارد، از وی عذرخواهی کرد.

در میان اجرای برنامه، یکی از ورزشکاران با چتربال (پاراگلایدر) بر فراز محل برگزاری مراسم خودنمایی و توجه عموم مردم را به خود جلب می کرد.

همان طور که اشاره شد عده ای از شهروندان به علت نبود جای مناسب مجبور شدند در بالای محل و پشت بنرهای ویژه مراسم حاضر شده و برنامه را تماشا کنند. آنها بنرهایی که مانع دیدشان می شد را از جا کندند تا راحت تر بتوانند نظاره گر برنامه باشند!

شهروندانی که به دنبال خروج از محل پیش از پایان مراسم بودند به علت بسته بودن راه پس و پیش، می بایست از بالا یا لابلای نرده ها به انجام این امر بپردازند.

سالار عقیلی که اصالتاً گلستانی است و همراه با گروه موسیقی خود برای اجرای کنسرت به محل برگزاری مراسم آمده بود، چندین قطعه به یاد ماندنی از جمله آهنگ معروف «وطنم ای شکوه پابرجا» را اجرا کرد.

لوح یادبودی به پاس خدمات شهردار گرگان از سوی نماینده ولی فقیه در گلستان به صادقلو اهدا شد. حسن صادقلو استاندار گلستان نیز به رسم تشکر از خدمات حسین صادقلو یک قطعه تابلو فرش به وی اهدا کرد. همچنین پنج عضو شورای شهر به اسامی ابراهیم جرجانی، حسین ربیعی، ناصر گرزین، علی اصغر یوسفی و فائزه عبدالهی لوح تقدیری به شهردار تقدیم کردند.

پس از اتمام برنامه ها، مراسم نورافشانی در بلندی یکی از ساختمان های مجاور طرح، شهروندان حاضر را به وجد آورد.

گفتنی است؛ عملیات ساخت این پروژه که سومین زیرگذر شهری در دوسال گذشته محسوب می شود، در تاریخ ۱۷ مردادماه امسال آغاز شد و پس از گذشت کمتر از ۲۰۰ روز به افتتاح رسید. این پروژه ۶۵۰ متر طول و ۱۵.۵ متر عرض دارد و به صورت سه سطحی شامل زیرگذر در امتداد شمالی – جنوبی، روگذر در امتداد شرقی – غربی و همسطح به صورت میدان ساخته شده است.

آن‌گونه که معاون فنی شهرداری بیان کرده برای ساخت این طرح رقم ۱۴ میلیارد و ۵۸۸ میلیون تومان هزینه شده که ۳.۵ میلیارد تومان آن صرف هزینه های جانبی بوده است. این طرح، چهارمین تقاطع غیرهمسطح و سومین زیرگذر ساخته شده در دوران مدیریت شهردار فعلی گرگان است.