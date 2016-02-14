به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه النشره، «احمد عسیری» سخنگوی وزارت دفاع عربستان با اعلام استقرار جنگنده های سعودی در پایگاه «اینجرلیک» ترکیه اظهار داشت که حضور نظامی سعودی در این پایگاه هوایی تا به این لحظه به جنگنده های نظامی محدود بوده است. وی استقرار این جنگنده ها در پایگاه اینجرلیک را در چارچوب ائتلاف بین المللی به اصطلاح مبارزه با تروریسم به سرکردگی آمریکا اعلام کرد.

عسیری با اشاره به ادعاهای پیشین مقامات سعودی مبنی بر آمادگی برای مشارکت در عملیات زمینی در سوریه اعلام کرد که در نشست بروکسل نیز بر ضرورت عملیات زمینی برای مقابله با داعش در سوریه تاکید شده است.

گفتنی است «مولود چاووش اوغلو» وزیر خارجه ترکیه پیش از این با بیان اینکه امکان دارد آنکارا و ریاض دست به عملیات نظامی زمینی در سوریه بزنند از ارسال جنگنده های سعودی به پایگاه اینجرلیک ترکیه خبر داده بود.

وی افزود: عربستان چندین جنگنده برای تشدید حملات هوایی ترکیه به مواضع داعش در سوریه، به ترکیه اعزام کرده است.

شایان ذکر است که ترکیه و عربستان که از حامیان اصلی تروریست ها در سوریه هستند، اخیرا ادعا کرده اند که برای مبارزه با این گروه تروریستی قصد دارند نیروی زمینی به خاک سوریه اعزام کنند.