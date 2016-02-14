رونق دینی وفرهنگی در گرو هم گرایی وتعامل روحانیون با مردم است

حجت الاسلام حیدرعلی وطنخواه در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: روحانیون در زندگی فردی و اجتماعی افراد نقش بسزایی ایفا میکنند و به همین جهت تعامل میان مردم و روحانیون به رونق و ترویج دین و اخلاق اجتماعی در روستاها منجر میشود.
وی گفت: اداره تبلیغات اسلامی شهرستان فاروج با رویکرد توسعه دینی، اجتماعی و فرهنگی امور استقرار روحانی در روستاهای این شهرستان را انجام میدهد.
حجت الاسلام وطنخواه افزود: در سالی که بنام همدلی و همزبانی دولت و ملت نامگذاری شده است تبلیغات اسلامی در اشاعه فرهنگ دینی و مذهبی بین اقشار جامعه به ویژه روستاییان نقش مهمی دارد.
وی اظهار کرد: به منظور تحقق شعار سال، اداره تبلیغات اسلامی شهرستان فاروج اقدامات موثری از جمله استقرار روحانی در روستاهای شهرستان را انجام داده است.
حجت الاسلام وطنخواه گفت: طی یک ماه گذشته شش روستای شهرستان فاروج از جمله روستاهای حصار اندف، سه گنبد، یام، بیرک سفلی، اسفیجر و سینگلی با حضور روحانیون مستقر از فعالیتهای دینی و تبلیغی این روحانیون بهرهامند شدند.
به گفته وی با استقرار این روحانیون ۱۱روستای شهرستان فاروج از طرح خود استقرار و شش روستا از طرح هجرت برخوردار شدند.
رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان فاروج همچنین در خصوص فعالیت کانونهای فرهنگی تبلیغی افزود: فعالیت این کانونها نقش مهمی در جلوگیری از انحرافات اجتماعی و فرهنگی در بین اقشار جامعه به ویژه نسل جوان دارد.
نظر شما