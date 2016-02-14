سیدابراهیم ابراهیمی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با تأکید بر اینکه همکاری‌های فرهنگی ایران و جمهوری آذربایجان یکی از مهمترین عوامل استحکام روابط دو کشور است اظهار کرد: پیوندهای ایران و آذربایجان، بر اعتماد و احترام متقابل استوار بوده و ناشی از اشتراکات عمیق فرهنگی است.

وی رابطه ایران با کشور جمهوری آذربایجان را رابطه‌ای استراتژیک توصیف کرد و گفت: هر دو کشور از حوزه تمدنی، تاریخ و فرهنگ مشترک برخوردارند.

ابراهیمی با بیان اینکه روابط امروز ایران و آذربایجان در تاریخ تعاملات دوجانبه این دو کشور همسایه بی‌سابقه است، افزود: در نتیجه اهتمام رؤسای جمهور دو کشور، همکاری‌های ایران و آذربایجان در همه زمینه‌ها فراهم شده است.

رایزن فرهنگی ایران در باکو سفر متقابل رؤسای جمهور و وزرای دو کشور را حاکی از مناسبات بالای این دو کشور مسلمان و همسایه دانست و تصریح کرد: تبادلات تجاری، اقتصادی و فرهنگی ایران و آذربایجان با ایجاد تحول در سطحی خوب بوده و وارد فصل جدیدی شده و تلاش می‌شود این مبادلات بیش از پیش توسعه یابد.

ابراهیمی با بیان اینکه سیاست ایران توسعه مناسبات با کشورها است، افزود: خوشبختانه سی و هفتمین سالگرد پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی ایران مصادف شده با لغو تحریم‌های ظالمانه که قطعاً نه‌تنها ایران، بلکه کشورهای منطقه نیز از آثار مثبت آن بهره‌مند خواهند شد.

رایزن فرهنگی ایران در باکو سابقه مناسبات ایران و آذربایجان را یادآور شد و گفت: جمهوری اسلامی ایران همواره در روزهای سخت در کنار دولت و ملت جمهوری آذربایجان بوده و در حد امکان برای رفع مشکلات این کشور همسایه کمک کرده است و همچنان در کنار این کشور مسلمان منطقه خواهد بود.

وی افزود: امروز جمهوری اسلامی ایران با برخورداری از یک سیاست خارجی فعال در خدمت صلح جهانی است و دست برادری و همکاری را به سوی همه کشورهای عدالت‌خواه و همسایه دراز کرده است.

رایزن فرهنگی ایران در باکو با گرامیداشت یاد و خاطره امام راحل(ره)، دستاوردهای کشور پس از پیروزی انقلاب اسلامی را یادآور شد و تصریح کرد: امروز شاهد سبقت گرفتن کشورهای غربی از یکدیگر به جهت عقد قراردادهای همکاری با ایران هستیم و مطئناً آثار مثبت پیروزی ایران در مذاکرات هسته‌ای در روابط ایران و دیگر کشورها و به ویژه جمهوری آذربایجان پدیدار خواهد شد.