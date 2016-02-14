اقلیتهای مذهبی شیراز دهه فجر را گرامی داشتند

به گزارش خبرنگار مهر، معاون فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در این مراسم گفت: باورمندان همه دین ها ریشه در خاک پربار ایران دارند و این خاک مردم ما را به هم پیوند داده است.

سید عباس صالحی گفت: زبان پارسی زبان همدلی ماست و تاریخ پرفراز و نشیب ما یادآور همراهی ما با یکدیگر است؛ از گذشته دور تا زمان دفاع مقدس صدها هم میهن مسیحی، زرتشتی و کلیمی برای اینکه ایران ایران بماند و در معرض توران قرار نگیرد ایستادند و نام و خاک ایران را پاسداری کردند.

بهزاد مریدی مدیرکل ارشاد فارس نیز در این آیین تاکید کرد: همه ادیان می خواهند انسان را به جهانی که به او وعده داده شده یعنی به سوی باری تعالی رهنمون کنند.

در ادامه سیامک مره صدق، نماینده کلیمیان در مجلس هم با بیان اینکه شیراز از دیرباز مهد حضور یهودیان در ایران بوده، افزود: در ۳ هزار سال گذشته شیراز محل زندگی ایرانیان بوده است و ما مفاخری مانند مولانا شاهین را داریم که تورات را به شعر در آورده است.

وی ادامه داد: هرگاه کشور ما مورد حمله دشمنان قرار گرفته همه پیروان دین های توحیدی با هم از کشور دفاع کرده اند و هر زمان کشور دارای مواهب و شادی بوده است همه با هم از آن بهره مند شده ایم و نمونه آن انقلاب است. شاهد بودیم که یهودیان شیراز همواره همراهی خود را با انقلاب اعلام کرده و در تظاهرات علیه رژیم ستم شاهی حضور داشتند.

در پایان این مراسم از بزرگان و فعالان باورمندان دین های مختلف تقدیر شد.