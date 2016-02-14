هدف پویان قم فاتح مسابقات چند جانبه هندبال جام فجر شد

سید علیرضا طباطبایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مسابقات چهارجانبه هندبال جام فجر ساوه به مناسبت دهه مبارک فجر از سوی کادر اجرایی هیئت هندبال شهرستان ساوه برنامه ریزی شد و با حضور ۴ تیم در سالن فجر این شهر به انجام رسید.

وی افزود: در این مسابقات که روز گذشته به پایان رسید تیم‌های هپکوی اراک، ثامن الائمه، منتخب ساوه و هدف پویان جوان قم به صورت دوره‌ای با هم رقابت کردند که در ‌‌نهایت تیم هدف پویان قم به مقام نخست دست یافت.

رئیس هیئت هندبال استان قم گفت: این پیکار‌ها در حالی با معرفی تیم هدف پویان جوان قم به عنوان تیم بر‌تر به کار خود پایان داد که هندبالیست‌های قمی ابتدا مقابل هپکوی اراک به میدان رفته و توانستند با نتیجه ۲۱ بر ۱۷ از سد این تیم عبور کنند.

طباطبایی بیان داشت: دومین دیدار نماینده استان قم مقابل تیم ثامن الائمه به انجام رسید که در ‌‌نهایت در یک بازی نفس گیر و حساس با نتیجه ۲۱ بر ۲۰ به سود تیم رقیب به اتمام رسید.

وی عنوان کرد: سومین رویارویی تیم هدف پویان قم برابر میزبان این رقابت‌ها یعنی تیم هندبال منتخب ساوه برگزارشد و هندبالیست‌های قمی با ارائه یک بازی هوشمندانه با به ثمر رساندن ۲۵ گل در برابر ۲۴ گل حریف مقابل این تیم به برتری رسیدند و به عنوان نخست مسابقات هندبال جام فجر دست یافتند.

رئیس هیئت هندبال استان قم تصریح کرد: سید رضا حسینی مربیگری تیم هندبال پسران هدف پویان جوان قم را بر عهده دارد و این باشگاه پس از فعالیت در هندبال بانوان در سطح لیگ بر‌تر کشور، تیم‌های هندبال و فوتسال مردان خود را فعال کرده است.