تمجید مدیر باشگاه العربی از نکونام/ جواد یک «ترمومتر» واقعی است

به گزارش خبرنگار مهر، احمد العمادی در مصاحبهای مفصل درباره شرایط تیم العربی قطر صحبت کرد و به مسائل مختلفی پرداخت که بخشی از صحبتهایش به پیروزی اخیر این تیم مقابل لخویا و عملکرد جواد نکونام در چند بازی گذشته اشاره کرده است.
العمادی درباره پیروزی تیم العربی برابر لخویا تاکید کرد: اعتماد به نفس بازیکنان ما بالاست. اشکان دژاگه بازیکن موثر ما در این بازی غایب بود ولی تیم عملکرد خوبی برابر لخویا داشت و به پیروزی خوبی رسیدیم.
وی درباره موفقیتهای اخیر العربی تاکید کرد: تیم ما در سه مسابقه گذشته با وجود نکونام، بوعلام و محمد شعبان در خط وسط قدرتمند ظاهر شده است.
مدیر العربی در پاسخ به این سئوال که جواد نکونام به واسطه سن و سال بالایش مورد انتقاد قرار گرفته بود، تاکید کرد: جواد ثابت کرد که او در تیم العربی یک «ترمومتر» واقعی است و به بازی ریتم میدهد؛ چه زمانی که توپ در اختیار تیم است و چه زمانی که باید به بازی سرعت داد. جواد به تمام شک و شبهههایی که او را یک خرید سودآور برای العربی نمیدانستند، پایان داد و ثابت کرد که سرمربی تیم بی جهت روی جذب او اصرار نمیکرد. جواد میتواند تجربه بزرگش را در اختیار سایر بازیکنان قرار بدهد.
