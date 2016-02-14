  ورزش
  2. فوتبال ایران
۲۵ بهمن ۱۳۹۴، ۸:۲۶

پایان شک و شبهه‌ها در قطر؛

تمجید مدیر باشگاه العربی از نکونام/ جواد یک «ترمومتر» واقعی است

مدیر باشگاه العربی قطر با تمجید از عملکرد جواد نکونام، گفت: جواد با عملکردش نشان داد که چرا سرمربی تیم روی جذب او اصرار داشت.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد العمادی در مصاحبه‌ای مفصل درباره شرایط تیم العربی قطر صحبت کرد و به مسائل مختلفی پرداخت که بخشی از صحبت‌هایش به پیروزی اخیر این تیم مقابل لخویا و عملکرد جواد نکونام در چند بازی گذشته اشاره کرده است.

العمادی درباره پیروزی تیم العربی برابر لخویا تاکید کرد: اعتماد به نفس بازیکنان ما بالاست. اشکان دژاگه بازیکن موثر ما در این بازی غایب بود ولی تیم عملکرد خوبی برابر لخویا داشت و به پیروزی خوبی رسیدیم.

وی درباره موفقیت‌های اخیر العربی تاکید کرد: تیم ما در سه مسابقه گذشته با وجود نکونام، بوعلام و محمد شعبان در خط وسط قدرتمند ظاهر شده است.

مدیر العربی در پاسخ به این سئوال که جواد نکونام به واسطه سن و سال بالایش مورد انتقاد قرار گرفته بود، تاکید کرد: جواد ثابت کرد که او در تیم العربی یک «ترمومتر» واقعی است و به بازی ریتم می‌دهد؛ چه زمانی که توپ در اختیار تیم است و چه زمانی که باید به بازی سرعت داد. جواد به تمام شک و شبهه‌هایی که او را یک خرید سودآور برای العربی نمی‌دانستند، پایان داد و ثابت کرد که سرمربی تیم بی جهت روی جذب او اصرار نمی‌کرد. جواد می‌تواند تجربه بزرگش را در اختیار سایر بازیکنان قرار بدهد.

 

