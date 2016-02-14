به گزارش خبرنگار مهر، مجموعه انیمیشن «تاریخ از این ور» به کارگردانی اصغر صفار، تهیه کنندگی مسعود صفوی و به سفارش مرکز صبا با استفاده از تکنیک کات اوت در ۵۲ قسمت ۲۰ دقیقه ای تولید شده است که پیش از این ۱۵ قسمت از آن نوروز ۹۴ پخش شد.

در این مجموعه چاپلوس الممالك با كاركرد چاپلوسی، چای شیرین میرزا كه تداعی کننده بادمجان دور قاب چین است، سایه با كاركرد جاسوسی، مفتخر كه منظور مفتخر دربار است، جارچی كه همان كاركرد روابط عمومی را دارد، پیك تیر در كلاه به معنای خبررسان جنگ، سفرای انگلیس و روس و عثمانی و ازبك در نقش بیگانگان، عیاران به عنوان جوانمردان تاریخ و شخصیت جوان بیكار از جمله شخصیت های ثابت هستند كه دستمایه طنز و نقد قرار گرفته اند.

«تاریخ از این ور» انیمیشنی است که به تاریخ و رویدادهای دوران چند سلسله پادشاهی تا دوره پهلوی می‌پردازد و برای كودكانی كه تاریخ را به عنوان یكی از دروس آموزشی در مدارس فرامی گیرند روایتی فانتزی دارد.

۱۵ قسمت از این مجموعه انیمیشن در ایام نوروز ۹۴ از شبکه پویا پخش شد و با تولید قسمت های بعدی این مجموعه در سال ۹۴ قرار است این قسمت ها در ایام نوروز ۹۵ از شبکه کودک و نوجوان روی آنتن برود.