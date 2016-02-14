پرداخت خسارت بیمه به کشاورزان کردستانی در سرمای زمستان یخ زد

خبرگزاری مهر- گروه استانها؛ چنورصادقی: کشاورزی فعالیتی همراه با ریسک و مملو از مخاطرات طبیعی، اقتصادی و اجتماعی است و به همین دلیل مجموعه ای آسیب پذیر برای تولیدکنندگان این بخش به شمار می‌آید.

ریسک‌های آب و هوایی، آفات، بیماری، بازار و مواد اولیه همواره در بخش کشاورزی امری اجتناب ناپذیر ولی قابل مدیریت در تولیدات کشاورزی است و به همین دلیل در این بخش باید مدیریت بهتری صورت گیرد.

براساس نظرات کارشناسان، طرح‌های مختلف بیمه کشاورزی از ابزارهای مدیریت ریسک هستند که طیف وسیعی از مخاطرات این بخش را زیرپوشش خود قرار می‌دهند.

قانون بیمه محصولات کشاورزی در کشورما سال ۶۲ به منظور انجام بیمه محصولات کشاورزی، دام و طیور و غیره در مقابل خسارت های ناشی از سوانح طبیعی و حوادث قهری مانند تگرگ، طوفان، خشکسالی و امراض واگیر حیوانی عمومی و قرنطینه ای برای دستیابی به اهداف و سیاست های بخش کشاورزی تصویب و ابلاغ شد.

عملیات بیمه کشاورزی در کردستان هم در راستای اجرای طرح محوری گندم در سال زراعی ۷۰-۶۹ آغازشد و در طول این ۲۴ سال علیرغم وجود مشکلات و تنگناها و تاخیر دولت در عمل به تعهدات خود همواره شاهد افزایش تعداد کشاورزانی که اقدام به بیمه محصولات خود کردند، بودیم.

در سال زراعی امسال ۳۳۴ هزار هکتار گندم دیم زیرپوشش بیمه محصولات کشاورزی قرار گرفت که این میزان به گفته مدیرگروه خدمات بیمه‌ای محصولات کشاورزی کردستان ۵۰ هزار هکتار نسبت به سال زراعی گذشته افزایش داشته است.

از آنجا که قسمت اعظم کشاورزی در کردستان به صورت دیم انجام می‌شود بنابراین تغییرات آب و هوایی از عوامل موثر در میزان تولید در این استان محسوب می‌شود.

سرمازدگی، خشکسالی و تگرگ از جمله مخاطراتی است که در اکثر سال‌ها کشاورزان این استان با آن دست و پنجه نرم می‌کنند وبه امید جبران قسمتی از خسارت‌های وارد شده به محصولاتشان اقدام به بیمه آنها می‌کنند.

در سال زراعی ۹۴-۹۳ میزان حق بیمه ای که از سوی کشاورزان پرداخت شده ۱۱ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان بوده که این میزان بابت صدور ۱۰۷ هزار فقره بیمه نامه در تمام زیربخش های کشاورزی است.

از تعداد مذکور امسال ۸۹ هزار نفر درخواست خسارت کردند که طی برآوردهای انجام شده در بخش زراعی و باغی ۶۰ میلیارد تومان می بایست بابت خسارت وارد شده به این افراد غرامت پرداخت شود.

امسال کشاورزان خسارت دیده کردستانی فصل پاییز را به امید دریافت غرامت با وعده و عیدهای مسئولان ذیربط پشت سرگذاشتند، وعده ها به پایان دی‌ماه موکول گشت ولی دی هم تمام شد و خبری از واریز غرامت‌ها به حساب کشاورزان نشد.

در حال حاضر ۴۲ هزار نفراز کشاورزانی که در استان محصولات آنها دچار خسارت شدند در انتظار دریافت غرامت بوده و چشم انتظار عملی شدن وعده های مسئولان در این بخش هستند.

پرداخت ۳۸ درصد غرامت بیمه محصولات کشاورزی در کردستان

مدیرگروه خدمات بیمه‌ای محصولات کشاورزی کردستان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر عنوان کرد: تاکنون در سه مرحله در مورخ های ۱۵ مهرماه، ۱۳ و ۱۸ ابان ماه امسال به ۲۳ هزار نفر، ۲۲ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان غرامت پرداخت شده که این میزان معادل ۳۸ درصد کل بیمه گذارانی است که دچار خسارت شدند.

غلامرضا شریف‌نسب سطح خسارت و همچنین سطح تحت پوشش بیمه کشاورزی در کردستان بالاست، بیان کرد: در حال حاضر دومین استان کشور در پرداخت غرامت به بیمه گذاران بخش کشاورزی هستیم و بسیاری از استان ها هنوز مبلغی بابت غرامت به آنها پرداخت نشده است.

وی عنوان کرد: براساس برآورد انجام شده میزان غرامتی که باید به کشاورزانی که در بخش‌های زراعی و باغی در سال زراعی ۹۴-۹۳ دچار خسارت شدند، پرداخت شود مبلغ ۶۰ میلیارد تومان است.

دولت امسال تاکنون نتوانسته کل مبلغ تعیین شده غرامت کشاورزان رابه صندوق بیمه محصولات کشاورزی پرداخت کند و همین مسئله هم موجب ایجاد مشکلات و گلایه مندی هایی در کشاورزان شده است.

وقتی که دولت به وعده خود نتوانست عمل کند برای ایجاد انگیزه در کشاورزان برای بیمه محصولات خود در سال زراعی امسال، تصمیم به انجام تهاتر بدین منظور که کشاورزان هزینه بیمه سال آینده خود را از طلب خسارتی که داشتند پرداخت کنند، گرفته شد.

متاسفانه تعداد کمی از کشاورزان از این تصمیم اطلاع پیدا کردند به گونه‌ای که در بخش زراعت استان به گفته مدیرگروه خدمات بیمه‌ای محصولات کشاورزی تنها ۶ هزارهکتار تهاتر انجام شد.

چشم انتظاری کشاورزان کردستانی تمامی ندارد

نایب رییس نظام صنفی کشاورزی کردستان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه درحال حاضر ۲۰ هزار نفر عضو این نظام در استان هستند، گفت: بیشترین سطح زیرکشت گندم استان در شهرستان بیجار است که همه ساله بیش از یکصد هزار هکتار از اراضی گندم این شهرستان زیرپوشش بیمه محصولات کشاورزی قرار می گیرد.

سید حسین رحیمی با بیان اینکه بیشترین سطح تحت پوشش بیمه محصولات کشاورزی در کردستان مربوط به گندم دیم است، بیان کرد: بنابراین کشاورزان شهرستان بیجار هم بیشتر درگیر مباحث خسارت و غرامت مربوط به بیمه محصولات کشاورزی هستند.

وی عنوان کرد: متاسفانه مسئولان تاکنون فقط وعده دادند که تا فلان تاریخ غرامت به کشاورزان پرداخت می شود ولی تاکنون تنها ۳۸ درصد کل غرامت وارد شده به محصولات کشاورزی بخش زراعت و باغات استان پرداخت شده است.

وی بیان کرد: مشکل کشاورزان ما تنها عدم پرداخت به موقع غرامت نیست بلکه دولت مبلغی که بابت خرید گندم بذری از کشاورزان استان را هم هنوز پرداخت نکرده است.

عمل نکردن دولت به تعهد خود در رابطه با پرداخت حق بیمه کشاورزی و پرداخت حق خرید گندم بذری از کشاورزان و بسیاری از وعده وعیدهای دیگری که بیشتر در فصل‌های بهار و تابستان که اوج فعالیت بخش کشاورزی است با آنها مواجه می‌شویم، موجب شده که ریسک فعالیت در این بخش را افزایش و رغبت به کار در این حیطه را کاهش دهد.

همگان نسبت به اهمیت بخش کشاورزی که در استقلال اقتصادی هر جامعه‌ای نقش بسزایی دارد، آگاهی دارند و بارها هم مسئولان در گفته‌های خود به این مسئله خطیر اشاره کرده و می‌کنند ولی متاسفانه زمانی‌که کار به عملیاتی کردن وعده‌ها، شعارها و سخنان پرطمطراق آنها می‌رسد ورق برمی‌گردد و نشانی از اجرایی کردن تعهدات نیست.