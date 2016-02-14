سفر قریب الوقوع دبیرکل سازمان ملل و رئیس بانک جهانی به بغداد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه سومریه نیوز، «یان کوبیچ» فرستاده سازمان ملل در عراق با «ابراهیم الجعفری» وزیر خارجه این کشور دیدار و گفتگو کرد.

بر اساس این گزارش، دو طرف در جریان این دیدار درباره آخرین تحولات منطقه و به ویژه تحولات عراق با یکدیگر بحث و تبادل نظر کردند.

«ابراهیم الجعفری» در جریان این دیدار با اشاره به لزوم حمایت های جامعه جهانی از دولت بغداد در مبارزه با داعش، بر افزایش حمایت های سازمان ملل متحد از عراق در این زمینه تأکید کرد.

از سوی دیگر، کوبیچ نیز با تأکید بر حمایت سازمان ملل متحد از دولت بغداد در مبارزه با داعش از افزایش حمایت های خود در این زمینه خبر داد.

کوبیچ همچنین تصریح کرد: اخیرا در سفری که به آنکارا داشتم، در جریان دیدار با مقامات ترکیه ای بر لزوم پایان هرچه سریعتر تجاوز نظامیان ترک به خاک عراق تأکید کردم.

فرستاده سازمان ملل در بخش دیگری از سخنان خود از از سفر قریب الوقوع «بان کی مون» دبیرکل این سازمان به عراق خبر داد.

وی همچنین اعلام کرد: در آینده نزدیک «جیم یونگ» رئیس بانک جهانی به منظور رایزنی با مقامات عراقی و افزایش کمک های مالی به این کشور عازم بغداد خواهد شد.