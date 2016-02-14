به گزارش خبرنگار مهر، عباس ترابیان در واکنش به صحبت‌های کارلوس کی‌روش و اتهاماتی که به وی زده شده است، اظهار کرد: زمانی که کی‌روش برای این صحبت‌ها انتخاب کرده زمان مناسبی نیست. تیم ملی باید فروردین در دو مسابقه به میدان برود و ما باید آرامش را به تیم ملی بدهیم یا حتی الامکان در مقابل مسائل مختلف که به ما مربوط نمی شود، سکوت کنیم.

وی افزود: اینکه چرا سرمربی تیم ملی به من اتهام می زند،جای تعجب دارد. این حاشیه ها به ضرر تیم ملی است. ادبیات غیر حرفه ای کی روش به دور از آموزه های رایج دنیا است که من از آن تعجب می کنم.

سرپرست پیشین تیم ملی فوتبال ایران خاطرنشان کرد: کی‌روش دو اتهام زده است و من مجبورم به خاطر سنگین بودن این اتهامات جوابگو باشم. یکی اینکه ایشان گفتند وقتی دژاگه و قوچان نژاد می خواستند به تیم ملی ایران بیایند، من سنگ اندازی می کردم. چه دلیلی دارد که این کار را بکنم؟ مگر می خواستم فرزندم را به جای آنها به تیم ملی بیاورم؟ این باعث افتخار من است که دو عزیز (قوچان نژاد و دژاگه) به ایران آمدند و تمام وجودشان را برای تیم ملی گذاشتند.

ترابیان ادامه داد: مگر بیمار هستم که به تیم ملی ضربه بزنم؟ لازم به توضیح است آقای اشکان دژاگه اولین بار برای بازی ایران با قطر که ۲۹ فوریه ۲۰۱۲ برگزار شد به ایران آمد ولی من در نوامبر ۲۰۱۱ تیم ملی را ترک کرده بودم. آنوقت من چطور می توانستم خلل ایجاد کنم؟ به نظرم بهترین کسی که می تواند در اینباره صحبت کند، آقای والی زاده است.

وی تصریح کرد: کی روش همچنین گفته ترابیان در سفرهای تیم ملی دوستانش را آورده و پاداش تیم ملی را به دوستانش می داده است. او می خواهد با این حرف بازیکنان را مقابل من قرار بدهد. وقتی یک تیم می خواهد به سفر برود، مراحلی دارد. اول اینکه این اسامی در شورای برون مرزی تصویب شود و بعد از آن یک نفر نمی تواند به لیست اضافه یا کم شود. برای پرداخت پاداش هم یک فرمول داریم. جالب اینکه هنوز اسناد پولهایی که در آن زمان پرداخت کردم، با امضای آقایان دارم.

ترابیان درباره اینکه شاید ناراحتی کی روش به خاطر عدم دعوت به جلسه با اینفانتینیو است و اینکه وی عنوان کرده نیازی نبوده سرمربی تیم ملی در این جلسه باشد، گفت: من اصلا نگفتم که کی روش نباشد. اعضای حاضر در آن جلسه را رئیس فدراسیون انتخاب کرد. من هم می دانم که کفاشیان شفاهی سرمربی تیم ملی را دعوت کرده بود.

سرپرست پیشین تیم ملی در پایان گفت: من دوستی ۱۷ ساله با اینفانتینیو دارم و برای همین سفرم به ازبکستان را کنسل کردند که کنار وی باشم.