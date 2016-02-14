رویش یک ورزش هندی درسرزمین پهلوانان/کبدی بدون اسپانسر هم زنده است

خبرگزاری مهر - گروه استانها: کبدی ورزشی آمیخته از بازیهای بومی - محلی سازمان یافته در جنوب آسیاست و هماکنون بهعنوان ورزشی مستقل و سازمانیافته در کشور و جهان فعال است.
جذابیت ورزش کبدی سبب محبوبیت این رشته در میان ورزشکاران شده و شامل تمام ردههای سنی میشود که در سالهای اخیر جایگاه خوبی در کشور و بهویژه استان کرمانشاه پیداکرده بهطوریکه چندین ملیپوش به نمایندگی از کرمانشاه تیم ملی را همراهی میکنند.
مربی تیم ملی کبدی جوانان در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: کبدی نوعی ورزش بومی محلی و همگانی و واژهای هندی است که در لغت به معنای مبارزه و حریف مقابل را به جنگ طلبیدن است، ورزش کبدی از هندوستان وارد ایران شد که از سال ۷۸ تا سال ۸۴ به عنوان ورزشی همگانی مطرح بود اما در سال ۸۴ در ایران در قالب تشکیلات فدراسیون ساماندهی شد و به کار خود ادامه داد.
سید مسلم امیری افزود: کبدی ورزشی دستهجمعی است و هماکنون ورزش کبدی جزو بازیهای آسیایی است که تیم ملی ایران توانسته تاکنون عناوین مختلف آسیایی و جهانی را در این رشته ورزشی از آن خود کند.
کبدی تلفیقی از رشتههای مختلف ورزشی است
وی بیان کرد: تقریباً همان زمان که ورزش کبدی وارد ایران شد کرمانشاه نیز فعالیت خود را شروع کرد و مرحوم عبدالله سیف معروف به عبدالله سیفی یکی از مربیان تیم ملی این رشته را در کرمانشاه راهاندازی کرد و آن هنگام کبدی زیرمجموعه کشتی بود، پس از او فرزندش محمد سیفی بهعنوان مربی تیم ملی و نیز مربی کبدی در کرمانشاه فعالیت داشت و از سال ۸۶ به بعد نیز بنده تیم داری کردم.
امیری در خصوص کبدی چمنی گفت: سر کل کبدی نیز در چمن برگزار میشود که در سال ۸۸ دوره جهانی آن در پاکستان برگزار شد که ایران عنوان سوم را به دست آورد و در سال ۸۸ نیز کبدی کاران کرمانشاه سامان یافتند و همان سال قهرمان ایران شدیم و هماکنون در کرمانشاه کبدی کار قهرمان جهان و قهرمان آسیا نیز داریم.
مربی تیم ملی کبدی این ورزش را ترکیبی از رشتههای ورزشی دانست و افزود: میتوان کبدی را تلفیقی از تمام رشتههای ورزشی دانست، کبدی کار باید فکر و تمرکز ذهنی شطرنجباز را داشته باشد همچنین دانستن فنون رزمی، جودو و کشتی برای کبدی کار لازم است.
امیری جذابیت ورزش کبدی را فوقالعاده دانست و افزود: من خود از کشتی وارد رشته کبدی شدم اما جذابیت کبدی بسیار بالا است و تنوع فنون در آن بسیار زیاد است.
کبدی در گذشته در ایران رواج داشته است
کبدی در ایران بدون پیشینه نیست اما به شیوه بازی بومی - محلی در ایران رواج داشته همچنان که در سیستان و بلوچستان و گرگان رواج داشته اما خاستگاه اصلی ورزش کبدی هندوستان است و هماکنون نیز کبدی کاران هندی، پاکستان مطرحترینهای کبدی هستند اما انگلیس و کانادا نیز سر کل کبدی کاران خوبی دارند که البته این پیشرفت آنها نیز مرهون کبدی کاران هندی مقیم آن کشورها است.
امیری در خصوص بازی در کبدی سالنی افزود: در کبدی سالنی از ۱۲ بازیکن شامل ۷ بازیکن اصلی و مابقی بهعنوان ذخیره تشکیل میشود و در دو تایم ۲۰ دقیقهای برگزار میشود که یکدرمیان در بازی حمله وجود دارد و به تعداد هر مهاجمی که مدافع را هدف قرار میدهد آن مهاجم باید زمین را ترک کند و در ادامه تا ۴۰ دقیقه بازی تمام و امتیازات مشخص شود.
وی در ادامه اظهار کرد: در سر کل به دلیل اینکه وزن اُپن و سنگین دارد درگیری بهصورت افرادی و هیجان بیشتری دارد درحالیکه کبدی سالنی ۷ نفر میتوانند یک نفر را بگیرند، اکنون تأکید زیادی برداشتن قامت مناسب برای ورزشکار کبدی است که حداقل از ۱۷۰ سانتیمتر کمتر نباشد.
امیری به مسابقات در پیشرو تیم ملی کبدی اشاره کرد و افزود: ۲۵ فروردین مسابقات جوانان آسیا به میزبانی ارومیه را در پیش داریم و هماکنون نیز جهت کسب آمادگی برای این مسابقات در اردوی تیم ملی به سر میبریم، اردوی تیم ملی از ۲۰ تا ۲۸ بهمن در مجموعه انقلاب برگزار میشود و در حال حاضر محمد صابر فرهادی، محمد قربانی و علی کهریزی ۳ کبدی کار کرمانشاهی حاضر در ترکیب تیم ملی جوانان هستند.
وی ادامه داد: برخلاف تمام رشتههای ورزشی کبدی امکانات زیادی لازم ندارد و بالباس و کفش ورزشی میتوان این ورزش را ادامه داد در استان کرمانشاه اگر زمین مناسبی در اختیار باشد پتانسیل خوبی برای راهاندازی کبدی ساحلی دارد درگذشته زمین خاصی در اختیار ما نبود و اطراف رودخانههای صحنه بازی میکردیم و هرروز این مسافت را طی میکردیم.
امیری گفت: ما در استان کرمانشاه هیچ شهریهای از ورزشکاران کبدی برای آموزش دریافت نمیکنیم و فعالیت در ورزش کبدی برای تمام ردههای سنی در استان رایگان است، خانه کبدی کرمانشاه در مجموعه ورزشی امام سجاد (ع) است اما متأسفانه تنها در تایمهای خاصی امکان استفاده از آن وجود دارد و بلاتکلیف است.
وی افزود: بانوان کرمانشاهی نیز در رده بزرگسالان کشور سوم شدند و در جوانان دوم شدند و مربی تیم ملی کبدی بانوان نیز خانم لیلا دوست وندی از استان کرمانشاه میباشند و بانوان کبدی کار در کرمانشاه از سالن کوثر استفاده میکنند اما ما نیاز داریم که سالن کبدی آقایان بهصورت مستقل در اختیار ورزشکاران قرار گیرد و متأسفانه اکنون امکان استفاده از آن در تمام تایمها وجود ندارد.
یکی از مشکلات کبدی کرمانشاه نبود اسپانسر است
امیری با اشاره به اینکه تعداد ۱۲۰ کبدی کار در استان کرمانشاه فعالیت جدی دارند، بیان کرد: ورزش کبدی در کنگاور و اسلامآباد غرب فعال است، ما در حال حاضر مربی حرفهای و فعال در استان به تعداد کافی نداریم و در گروه آقایان بنده و در گروه بانوان نیز خانم دوست وندی فعالیت داریم.
وی افزود: متأسفانه بیشتر بچههایی که وارد این ورزش میشوند ازنظر بضاعت مالی وضعیت چندان مناسبی ندارند اما مشکل اصلی دیگر در این رابطه بیکاری قهرمانان است استاندار کرمانشاه قولهایی مبنی بر استخدام قهرمانان کرمانشاه بیان نموده و طبق آماری که عنوانشده در کل به ۳۲ نفر نرسیدند و استانداری نیز تاکنون اقدامی انجام نداده است.
رئیس هیئت کبدی استان کرمانشاه نیز در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: مهمترین مشکل ما در ورزش کبدی نداشتن پشتیبان و حامی است اما بااینوجود جای قدردانی دارد که مربیان استان کبدی کاران را در این شرایط برای مسابقات کشوری آماده میکند.
مراد کرمی با اشاره به پتانسیل بسیار بالای کبدی کاران کرمانشاهی گفت: از ابتدای سال تاکنون ۵۶ مدال رنگارنگ از سوی کبدی کاران استان کرمانشاه در مسابقات مختلف کسبشده و به عبارتی در ۴ مرحله و هر مرحله ۱۴ مدال نقره و برنز کسب کردیم.
به گزارش خبرنگار مهر، کبدی ورزش المپیکی نیست اما جزو المپیک بازیهای آسیایی و از مدال آورترینها محسوب میشود و اکنون وزارت ورزش دیدگاه خاصی به ورزش کبدی دارد و حمایتهای خوبی به عمل میآورد.
هماکنون ورزش کبدی در استان کرمانشاه به عبارتی بومی برخی محلهها شده اما اگر انسجام داشته باشد و تعداد شرکتکنندهها افزایش یابد ورزش کبدی در کرمانشاه حرفهای بسیاری برای گفتن خواهد داشت اما تدابیری اتخاذشده تا تیمهایی با هماهنگی آموزشوپرورش در رده نونهالان و نوجوانان برای کبدی ساماندهی شود.
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