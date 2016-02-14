معصومه شفایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: رشته تالو، بخشی از ووشو است که شامل حرکات نمایشی است و ظرفیت خوبی برای مدال آوری در این بخش علاوه بر بخش مبارزه یا ساندا وجود دارد.

وی افزود: مقام‌های پرتعدادی در رده‌های مختلف کسب کرده‌ام که اولین آن مسابقات ووشوی قهرمانی کشور در سبک لوهان چوآن بود که مقام قهرمانی را به دست آوردم و در مسابقات اتخابی تیم ملی در سال ۸۹ و البته در سال ۹۲ صاحب عنوان سوم و مدال برنز کشور شدم.

نفر سوم تالوی جوانان کشور گفت: ۲ سال به دلیل بروز برخی مشکلات از مسابقات دور بودیم و در حال حاضر بیش از ۲ سال است که دوباره تالوی بانوان را فعال کرده‌ایم و این رشته در قم یک رشته نوپا به شمار می‌رود اما ظرفیت خوبی دارد.

شفایی بیان داشت: برای موفقیت تالو در مقایسه با ساندا، نیاز است که مسئولان به تالو نیز نگاهی همسان با ساندا داشته باشند و ظرفیت‌های بالای این رشته برای مدال آوری را در نظر بگیرند.

وی عنوان کرد: در صورتی که مردم بیشتر با جذابیت‌های رشته تالو آشنا شوند اقبال بیشتری به حضور در این رشته و فعالیت در آن پیدا می‌کنند و هر قدر جمعیت ورزشکاران سازمان یافته تالوی بانوان افزایش یابد امید بیشتری به موفقیت تالوی قم می‌رود.

تالوکار برجسته قم تصریح کرد: رقیب اصلی ووشوی ایران، چین است و در تالو ما نسبت به چینی‌ها فاصله داریم و علت این امر این است که تالوکاران چینی از سنین بسیار پایین تحت آموزش ذهنی و فکری مرتبط با تالو قرار می‌گیرند و برای مدت سال‌ها در سنین پایه یک تالوکار جز به رشته ورزشی خود به چیزی دیگری فکر نمی‌کند و تحت آموزش اصولی قرار دارد.