حشمت الله عسگری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به فراهم بودن شرایط زیرساختی در مرز چیلات دهلران و نزدیکی به استان میسان عراق، منطقه چیلات دهلران اولویت بازارچه مرزی جدید استان است.

وی گفت: خوشبختانه کشور ایران و عراق هر کدام دارای قابلیت های اقتصادی هستند که باید دو طرف از ظرفیت های مرزی استفاده کنند.

عسگری با اشاربه اینکه خوشبختانه شرایط زیرساختی برای ایجاد بازارچه مرزی در مرز چیلات دهلران مهیا است و همین سبب شده که این نقطه مورد توجه دو کشور قرار بگیرد، گفت: باتوجه به اینکه شرایط زیرساخت ها از جمله آب، برق و راه دسترسی به خصوص مرز چیلات فراهم است، این ظرفیت می تواند مرز رسمی در منطقه چیلات در شهرستان دهلران و «علی غربی» استان میسان عراق ایجاد شود.

معاون اقتصادی استاندار ایلام بیان داشت: استان ایلام داری ۱۰شهرستان است که شهرستان دهلران ظرفیت های خوبی در زمینه های کشاورزی، آب، خاک، نفت گاز دارد، خوشبختانه دو استان ایلام واستان میسان عراق از شرایط خوبی اقتصادی برخوردار هستند.

وی تصریح کرد: با توجه به اینکه در ایام اربعین بیشترین تردد در مرز بین المللی مهران برای سفر به عتبات عالیات صورت می پذیرد با ایجاد مرز در چیلات علاوه بر تسریع در عبور مرور باعث فراهم شدن رونق اقتصادی برای دو کشور خواهد شد.

معاون اقتصادی استاندار ایلام با اشاره به اینکه استان ایلام دارای قابلیت های خوب اقتصادی از جمله تولید مصالح ساختمانی مانند کچ، سیمان و آجر هستند، افزود: اگر شرایط مرز چیلات دهلران و «علی غربی» در استان میسان به نتیجه نهایی برسد روزانه بین ۷۰۰ تا ۱۰۰ کامیون می تواند در مرز چیلات دهلران تردد کنند.

معاون استاندار ایلام گفت: با توجه به نزدیکی مرز چیلات به کشور عراق پیش بینی می شود روزانه بین ۷ تا ۱۰ هزا نفر در ایام اربیعن از مرز چیلات دهلران عبور کنند.

عسگری افزود: برای تسریع در روند کار و ایجاد بازارچه مرزی چیلات، آب، برق منطقه به مدت دو سال از طرف کشورمان تامین می شود و از طرفی مسیر مرز چیلات ۲۶کیلوتر است که از این میزان حدود هشت کیلومتر آسفالت و مابقی هم در آینده نزدیک آسفالت خواهد شد.

معاون اقتصادی استاندار ایلام بیان داشت: خوشبختانه برای ایجاد زیرساختهای لازم بازارچه چیلات دهلران حدود ۵۰ هکتار زمین مشخص شده که از این میزان ۲۵هکتار در مرز ایران و مابقی در مرز عراق است.

وی افزود: باید شرایط روند کار به گونه ای پیش برود که تا اربعین سال آینده مرز چیلات دهلران محل تردد زوار باشد.

از ایجاد مرز مشترک با ایران بسیار خوشحال هستیم

معاون اقتصادی استاندار میسان عراق نیر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ما از ایجاد مرز مشترک با ایران بسیار خوشحال هستیم.

«کامل جلوب حاتم» بیان داشت: با توجه به مذاکرات استانداران استان ایلام و مسیان عراق در سال ۲۰۱۴ ایجاد بازارچه مرزی در دستور کار ما قرار گرفت و ما به دنبال این هستیم که مرز مشترکی اقتصادی در منطقه چیلات دهلران ایجاد شود.

معاون اقتصادی استاندار میسان، علت تاخیر در اجرای این بازارچه سیکل اداری عنوان کرد، گفت: باتوجه به اینکه ایجاد بازارچه مرزی باید به تصویب دولت مرکزی عراق برسد همین سبب شده که روند بررسی زمان ببرد.

وی افزود: فراهم شدن آب، برق و زیرساخت ها در منطقه بسیار مهم است و در این راستا کشور عراق مشکلات جدی اقتصادی دارد و نیازمند کمک کشور ایران هستیم.

وی گفت: با توجه به اینکه چندین نقطه برای ایجاد بازارچه مرزی مشخص شده ما بهترین نقطه را چیلات می دانیم و تصمیم نهایی را دولت مرکزی عراق خواهد گرفت.

سنوات گذشته در مرز چیلات تبادل تجارت صورت گرفته است

امید علی سبزی فرماندار شهرستان دهلران در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: با توجه به اینکه سوابق گذشته نشان می دهد که در مرز چیلات تبادل تجارت صورت گرفته است، می توان زمینه ای فراهم کرد که این بازارچه به صورت رسمی فعالیت خود را شروع کند.

وی گفت: اشراک فرهنگی و مذهبی میان دو کشور به خصوص استان میسان و شهر «علی غربی» می تواند کمک خوب یبه شرایط اقتصادی و تردد زوار داشته باشد.