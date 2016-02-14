علیرضا آراسته در گفتگو با خبرنگار مهر از برگزاری اولین همایش ملی بهبود فضای کسب‌وکار، کارآفرینی و توسعه در بستر اقتصاد مقاومتی خبر داد و افزود: برای اولین بار این همایش در دانشگاه زنجان ۲۸ بهمن‌ماه سال جاری برگزار خواهد شد.

رئیس دانشگاه فنی و حرفه ای الغدیر استان زنجان گفت: این همایش پژوهش محور، در سه محور فرهنگی، اقتصادی و مدیریتی در زنجان برگزار می‌شود و هدف از برگزاری این همایش تقویت ارتباط بین صنعت و دانشگاه است و اینکه کارآفرینی چه نقشی در بستر اقتصاد مقاومتی دارد.

آراسته نقش برند سازی و مدیریت آن در رونق کارآفرینی، نقش مدیریت منابع انسانی در توسعه کارآفرینی، نقش شرکت‌های دانش‌بنیان در بهبود فضای کسب‌وکار، نقش دانشگاه فنی و حرفه‌ای در تحقق اهداف سند چشم‌انداز در بستر اقتصاد مقاومتی و نقش مدیریت شهری در بهبود فضای کسب‌وکار را از محورهای مدیریتی این همایش عنوان کرد.

رئیس دانشکده فنی و حرفه‌ای الغدیر زنجان افزود: با برگزاری این همایش موانع موجود در توسعه کارآفرینی و بهبود فضای کسب و کارشناسایی می‌شود.

آراسته گفت: مقام معظم رهبری به اقتصاد مقاومتی تأکید دارند و در این همایش نقش کارآفرینان در اقتصاد مقاومتی ارائه خواهد شد.