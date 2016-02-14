مشارکت مردم در انتخابات ضریب امنیتی کشور را بالا می برد

به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله نورالله طبرسی شنبهشب در جشن ولادت حضرت زینب (س) در مصلی رامسر افزود: مشارکت بالای در انتخابات سبب میشود تا دشمنان جرات چپ نگاه کردن به کشور را نداشته باشند و ما بتوانیم بدون تفنگ و فشنگ خود را بیمه کنیم.
وی با تقدیر از مشارکت پرشور مردم در ۲۲ بهمن افزود: راهپیمایی ۲۲ بهمن باعزت و اقتدار و به بهترین شکل برگزار شد و باید در آزمون انتخابات نیز پرشور شرکت کنیم زیرا ما رأی میدهیم تا نظام اسلامی خود را در جهان تثبیت کنیم.
آیتالله طبرسی با گرامیداشت ولایت باسعادت حضرت زینب (س) افزود: اسلام درالگوگیری جنسیت را شرط نمیداند و زن میتواند الگوی تمام مردان باشد ومرد هم میتواند الگوی تمام زنان باشد.
عباس شمس علی نیا رئیس دانشکده پرستاری شهرستان رامسر ضمن تبریک ولادت حضرت زینب (س) گفت: رشته پرستاری یک جنبه علمی و یک جنبه اخلاقی دارد و ازنظر علمی پرستاری یکی از رشتههای مهم در کشور است و امکان ادامه تحصیل در رشته پرستاری تا مرحله پروفسوری وجود دارد
وی ادامه داد: از جنبه اخلاقی نیز رشته پرستاری در درجه اول قرار دارد و پرستاران باالگوگیری از حضرت زینب (س) که صبر، استقامت و پایداری از ویژگیهای ایشان بود در بخشها و مواقع مختلف که مردم نیاز دارند به آنها کمک کرده و از جان وزندگی خود مایه میگذارند.
شمس علی نیا افزود: رشته پرستاری باهمه سختیها نیازمندیهایی نیز دارد که باید بیشتر به آن توجه شود تا پرستاران باانگیزه، تلاش و همت بیشتری کار کنند.
حجتالاسلام مرتضوی امامجمعه شهرستان رامسر نیز ضمن تبریک ولادت حضرت زینب (س) گفت: عاشورای حسین را زینب زنده نگه داشت و به برکت آن بانوی بزرگ، اسلام ماندگار شد.
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