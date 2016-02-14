پذیرفته شدگان استخدامی وزارت آموزش و پرورش و مشکلات پیش رو

خبرگزاری مهر، گروه جامعه: سیاست اصلی وزیر آموزش و پرورش در آزمون استخدامی این وزارتخانه پذیرش بوم برای بوم بود به طوری که این سیاست موجب شد تا بیش از ۵۰۰ ظرفیت خالی بر جای بماند. از مجموع حدود ۱۷۷ هزار نفری که در آزمون استخدامی آموزش و پرورش شرکت کردند، برای ۳۷۰۰ نفر سهمیه در نظر گرفته شد که مابقی آن تا پنج هزار نفر مربوط به خانواده شهدا و ایثارگران بودند که در نهایت بیش از ۵۰۰ سهیمه به دلیل سیاست بومی گزینی که بر این آزمون حاکم بود خالی ماند.

تقریبا روند برگزاری آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش یکسال طول کشید. وزارت آموزش و پرورش اواخر اسفند ماه سال ۱۳۹۳ مجوز استخدام ۵ هزار نیرو را از سازمان مدیریت و برنامه ریزی دریافت کرد. ۲۷ شهریور آزمون استخدامی برگزار شد و نتایج اولیه پذیرفته شدگان آبان اعلام و نتایج نهایی نیز بهمن ماه منتشر شد.

پذیرفته شدگان باید دوره های آموزشی فشرده برای فراگیری تربیت حرفه ای معلم را در دانشگاه فرهنگیان و شهید رجایی طی کنند که این دوره ها حاشیه هایی را به همراه دارد.

گرچه سیاست پذیرش بوم برای بوم، یک بار برای شرکت کنندگان در آزمون استخدامی دردسرساز شده بود در حالی که شاید برای بسیاری از شرکت کنندگان در آزمون، استخدام در آموزش و پرورش ارزش مهاجرت را داشت. البته اکنون نبود این سیاست در برگزاری کلاس های آموزشی برای پذیرفته شدگان مشکل ساز شده است.

اکنون پذیرفته شدگان آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش برای گذراندن دوره های آموزشی باید چند ماهی را به شهر و شهرستان دیگری مهاجرت کنند و جدا از پرداخت شهریه و دوری از خانواده باید خوابگاه اجاره کنند و هزینه ایاب و ذهاب خود را بدهند و چه بسا برخی از افراد نیز کارهای کنونی خود را که از قبل آن هزینه زندگیشان را تامین می کنند از دست بدهند تا بتوانند هفت خوان رستم استخدامی را بگذرانند.

یکی از پذیرفته گان استخدامی وزارت آموزش و پرورش به خبرنگار مهر می گوید: از استان آذربایجان غربی هستم و باید برای گذراندن دوره های آموزشی به اصفهان بروم. کار و خانواده ام در آذربایجان هستند. جدا از شهریه باید هزینه رفت و آمد و خوابگاه را نیز بدهم که برایم سخت است اگر آموزش و پرورش تسهیلات ارائه ندهد مجبور به انصراف می شوم .خیلی از پذیرفته شدگان نیز شرایط بنده را دارند و از شهرهای مختلف برای ثبت نام به پردیس محل دوره های آموزشی آمده بودند.

یکی دیگر از پذیرفته شدگان نیز از پرداخت شهریه گلایه دارد و به خبرنگار مهر می گوید: در پورتال یکی از پردیس های دانشگاه فرهنگیان آمده است که مبلغ دو میلیون تومان برای نیم سال اول که هشت هفته می شود باید پرداخت کنیم البته این بعد از چند ساعت، بندی که مربوط به شهریه بود برداشته شد. اما اگر پرداخت هزینه جزو شرایط ثبت نام باشد واقعا برای بنده پرداخت این شهریه مقدور نیست. مخصوصا اکنون که نزدیک شب عید است و باید این هزینه را پرداخت کنم سخت است.

تعداد دانشجوها در هر رشته برای تشکیل یک کلاس کافی نیست

در این ارتباط؛ رئیس مرکز برنامه‌ریزی و منابع انسانی آموزش و پرورش به خبرنگار مهر گفت: پراکندگی رشته زیاد است و تعداد دانشجو در هر رشته ای به اندازه یک کلاس نیست لذا ما مجبوریم در چند منطقه کشور کلاس های آموزشی را متمرکز کنیم تا دانشجویان در آنجا آموزش ببیند و پس از آموزش برای تدریس در منطقه خود جذب شوند.

محمدحسین سلیمی جهرمی تصریح کرد: از اول اسفند تا نیمه شهریور دوره آموزشی درحدود ۸۰۰ ساعت برگزار می شود در تمام روزهای هفته دانشجویان کلاس دارند.

وی درباره ی ارائه تسهیلات برای دانشجویان آموزش و پرورش گفت: ثبت نام دانشجویان مشروط به پرداخت شهریه نیست دانشجویان می توانند در طول ترم شهریه را پرداخت کنند در تلاشیم تا یک وام نیز برای دانشجویان فراهم کنیم تا بتوانند شهریه خود را پرداخت کنند. در عین حال تاکید ما این است که افرادی که توانایی پرداخت دارند، شهریه را بپردازند تا پردیس ها بتوانند دوره های آموزشی را برگزار کنند.

به هر روی، پذیرفته شدگان به دلیل بعد مسافتی محل برگزاری دوره های آموزشی با محل زندگی آن ها باید هزینه های زیادی را برای رفت و آمد و اسکان متحمل شوند و اگر صاحب شغلی نیز هستند ناگزیر از دست خواهند داد و دوری از خانواده به ویژه برای پذیرفته شدگان متاهل نگرانی هایی را برای آن ها به وجود می آورد که بر یادگیری تربیت حرفه ای معلمی آنها تاثیرگذار خواهد بود. وزارت آموزش و پرورش با همه کمبود اعتباراتی که دارد باید تدابیری بیندیشد تا حداقل از بار مالی معلم های آینده کشور که تربیت کننده نسل فردا هستند بکاهد.