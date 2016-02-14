۴۰۰ طلبه به اردوی راهیان نور اعزام شدند

به گزارش خبرنگار مهر، این طلبهها در قالب ۹ اتوبوس ۴۵ نفره به مناطق جنگی جنوب کشور اعزام شدند تا با شهدای جنگ تحمیلی تجدید بیعت کنند.
طلبههای مدارس علمیه کرمانیها، حقانی، ملاصادق، امام عصر، صدوقی فاز ۴، علوی و... در این اردو که چهار روز به طول انجامید در برنامههای مختلف فرهنگی و تبلیغی مشارکت داشتند.
روایتگری، قرائت دعاهای مختلف، بازدید از مناطق جنگی هویزه و شلمچه، حضور در گلزار شهدای جنگ تحمیلی از جمله برنامههای طلبهها در این اردو بود.
طلبههای حوزه علمیه قم همچنین در مراسم راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن در شهر هویزه شرکت کرده و ضمن تجدید بیعت و وفاداری با آرمانهای انقلاب اسلامی، امام راحل و مقام معظم رهبری، شعارهای استکبارستیزی و انقلابی سردادند.
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