ورود تعزیرات به فرودگاه امام خمینی/ صاحب سوپرمارکت احضار شد

به گزارش خبرنگار مهر، تکرار تخلف و دریافت گزارش مردمی این بار سبب شد که گشت مشترک تعزیرات حکومتی به صورت سرزده به فرودگاه امام خمینی (ره) برود.

در این گشت مشترک، رئیس شعبه تعزیرات حکومتی شعبه ۴۱ اداره کل تعزیرات حکومتی استان تهران، بازرسان سازمان صنعت، معدن و تجارت و نیروی انتظامی حضور داشتند.

نخستین شکایت مردمی مربوط به یک کافی شاپ زنجیره ای بود که در بررسی های بازرسان، گرانفروشی این واحد محرز اعلام شد و پس از اصلاح قیمت ها، رئیس شعبه ۴۱ تعزیرات حکومتی با توجه به شرکتی بودن این واحد و تکرار تخلف حکم به پرداخت ۱۰۸ میلیون ریال جزای نقدی صادر کرد.

در رسیدگی به شکایت مردمی دیگری نیز از یک رستوران در این فرودگاه تخلف گرانفروشی محرز اعلام و این واحد نیز به پرداخت ۱۵۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شد و قیمت ها در حضور عوامل گشت مشترک در محل اصلاح شد.

برای رسیدگی به شکایت مردمی سوم اما گشت مشترک وارد نقطه صفر مرزی شد؛ جایی که فروشندگان معتقدند نباید مشمول قوانین و مقررات باشند و باید بتوانند به نرخ آزاد خرید و فروش کنند اما بنا بر قانون، این واحدها نیز مشمول رعایت نرخ گذاری ها و قوانین کشور هستند.

رئیس گشت های مشترک تعزیرات حکومتی استان تهران در این مورد گفت: برخی سودجویان خود را تافته جدا بافته می دانند اما قانون در تمام خاک جمهوری اسلامی ایران و برای تمام افراد یکسان است و هیچ عذر و بهانه ای برای فرار از رعایت قانون قابل قبول نیست.

با ورود تیم گشت مشترک به کافی شاپ - رستوران در نقطه مرزی برای رسیدگی به شکایت مردمی خانومی از قیمت ها شکایت کرد و گفت: یک فنجان چای و یک قطعه کیک را ۱۳ هزار و ۷۰۰ تومان خریداری کرده ام!

این کافی شاپ پیش از این نیز در گشت مشترک تعزیرات حکومتی به پرداخت ۷۰۰ میلیون ریال جزای نقدی به دلیل گرانفروشی و فروش اجباری محکوم شده بود اما شواهد نشان از ادامه تخلفات در این واحد داشت.

پس از بررسی های بازرسان و اعلام گزارش تخلف به رئیس شعبه حاضر در محل، رئیس شعبه ۴۱ تعزیرات حکومتی با توجه به تکرار مرتبه دوم تخلف برابر قانون حکم این واحد را ۶۸۴ میلیون تومان جزای نقدی اعلام و مدیرعامل این سرکت را به تعزیرات حکومتی استان تهران احضار کرد.

امیدشهرآبادی رئیس گشت های مشترک تعزیرات حکومتی استان تهران در مورد این گشت گفت: امیدوار بودیم که پس از حضور مرتبه اول در فرودگاه تخلفات کاهش پیدا کند اما گزارش های کارشناسی امر حکایت از تکرار تخلفات داشت و تعزیرات حکومتی استان تهران با اینکه مخالف پرونده سازی است اما در صورت انجام تخلف به مجازات متخلفان برابر قانون می پردازد و سعی در اصلاح تخلفات در محل دارد اما چنانچه واحدی مجددا مرتکب تخلف شود با توجه به اختیاراتی که قانون به روسای شعب تعزیرات حکومتی داده، احکام با تشدید مجازات صادر می شود.

رئیس گشت های مشترک تعزیرات حکومتی استان تهران در پایان سخنان خود با تاکید بر لزوم حضور مشتمر دستگاه های نظارتی در اماکن عمومی به ویژه فرودگاه ها گفت: تعزیرات حکومتی استان تهران هم اکنون ۵ پایگاه گشت مشترک در سطح استان تهران دارد که تیم گشت مشترک برای رسیدگی به شکایات مردمی در این پایگاه حضور دارند و از همین جا برای حضور مستمر گشت مشترک در فرودگاه ها نیز اعلام آمادگی می کنیم و انتظار داریم مدیران فرودگاه ها شرایط لازم برای این امر را محقق کنند.