علل و عوامل موثر بر وقوع قتل در استان هرمزگان

خبرگزاری مهر - گروه استان ها، سرهنگ مهدی بهرامی*: مسائل مالی، سليقه، جنون آنی، رفتارهای جنسی نامتعارف، خشونت، دشنام و ناسزاگويی و حتی دوست داشتن و احساس تعلق از جمله عواملی است كه هر روز به عنوان علل و انگيزه های قتل در صفحه حوادث روزنامه ها درج می شود. اين جرم از يک طرف به اصل مصونيت و غير قابل تعرض بودن حيات انسانی كه عزيزترين وديعه الهی است لطمه می زند و از طرف ديگر امنيت جامعه را متزلزل می سازد.

در سال های اخير شاهد وقوع قتل های زيادی در سطح استان هرمزگان بودیم كه مرتكبان آن به دلايل و انگيزه های گوناگون و با استفاده از روش های مختلف اين كار را انجام می دهند، لذا با عنايت به اينکه نظم و امنيت جزء ناگزير و ضروری زندگی افراد جامعه است و بر قراری آن يكی از وظايف اصلی دولت، بلكه اصلی ترين كار یک حكومت است؛ تحقق پايدار اين امنيت محقق نمی شود مگر با شناسايی عواملی كه مخل امنيت جامعه هستند كه يكی از اين عوامل وقوع قتل است.

نتایج تحقیقات و مطالعه موردی صورت گرفته توسط کارشناسان اداره برآورد اجتماعی استان هرمزگان، حاکی از آن است که هرچه رابطه صمیمانه والدین و فرزندان در سطح بالایی باشد میزان بروز بسیاری از اختلالات از جمله روانی، بزهکاری ها و دیگر مسائل کاهش می یابد: یعنی رابطه میان صمیمیت والدین و فرزندان با آسیب های اجتماعی یک رابطه غیرمستقیم است.

در نهایت دليل افزايش قتل می تواند گسترش خشونت در جامعه باشد و اين مساله بشدت در بالارفتن قتل و ساير جرايم خشن تاثير می گذارد، البته نبايد ارتباط مستقيم قتل را با فقر، بيكاری، نابرابری های اجتماعی، اقتصادی، تحصیلات، نقصان و ناكارآمدی جريان جامعه‌پذيری افراد، ضعف در باورها و اعتقادات مذهبی، اختلالات شخصيت، ناکامی و محرومیت فاصله طبقاتی، كمبود درآمد، ناتوانی خانواده‌ها و افراد در تامين معيشت فراموش كرد.

آمار بالای قتل تابع شرايط اقتصادی است. در افراد مورد مطالعه مشاهده شد، وقتی به فرد فشار اقتصادی وارد می شود خانواده را به طلاق کشیده و خشونت تشديد می شود و فشارهای عصبی افزايش پيدا می كند، فرد در حل مسائل ناتوان می شود و افزايش قتل را در پی دارد.

فروريختن نظام خانواده كه عنصر اصلی يک جامعه را تشكيل می دهد، منجر به این می شود که افراد نسبت به هم صف‌آرايی ‌كنند، پدر خانواده نقش اصلی خود را در خانواده از دست می دهد، مادر نقش اصلی را ايفا نمی كند و بچه‌ها جايگاه خود را از دست می دهند و هر كدام شاكيانی می شوند كه كنار هم زندگی می كنند.

بسياری از قتل‌هايی كه بر اثر نزاع و خشونت اتفاق می افتد با تصميم آگاهانه و برنامه قبلی نبوده و اين فحاشی، عصبانيت و خشونت افسار گسيخته‌است كه منجر به قتل می شود، در بسياری موارد در قتل های خانوادگی قتل از پيش طراحی شده نيست و قتل با ابزار دم‌دستی انجام می شود كه این امر نشان از تشديد نابهنجاری های خانوادگی دارد.

عوامل افزايش قتل چه خانوادگی و چه غيرخانوادگی حلقه‌های متصل به هم هستند و نمی توان يکی را عامل اصلی دانست، مسائل زناشویی كه ميان زن و شوهرها وجود دارد از جمله عوامل ديگری است كه می توان به آن اشاره كرد.

قتل رخدادی در حوزه خشونت است اما خشونت خودش با حلقه‌های مجاور يعنی با مسائل جنسی، فكری، اجتماعی، جمعیت شناسی، فرهنگی و اقتصادی و سياسی در ارتباط است.

به استناد بررسی های انجام شده اولیه، دلایل همچون ضعف اقدامات آموزشی و عدم آگاهسازی خانواده ها در زمینه آسیب های اجتماعی، ضعف همکاری ادارات و نهادهای علمی مانند دانشگاه ها، با یکدیگر در زمینه بررسی موضوع، ضعف توجه مسئولان به انجام اقدامات فرهنگی و اجتماعی، ضعف توجه خانواده به نیاز های اعضاء، ضعف جامعه پذیر کردن افراد از سوی خانواده و ضعف در ایجاد توسعه مهارت های اجتماعی عوامل تاثیرگذار بر وقوع قتل است.

اهم یافته های مطالعه موردی صورت گرفته بر روی تعدادی از قاتلان در استان:

- گروه سنی: غالب قاتلان در گروه سنی ۴۰-۲۳سال قرار گرفته اند که میانگین سنی ۳۱ سال بوده است.

-محل زندگی: اکثریت افرادی که مرتکب قتل شده اند، در محله و مناطقی زندگی می کردند که از نظر شرایط اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی با فقر مواجه هستند و از شرایط مستعد جرم خیزی برخوردار هستند.

-اهلیت: اکثریت قاتلان مورد بررسی اهلیت بومی داشته اند.

-وضعیت تحصیلی: غالب قاتلان دارای سواد راهنمایی و ابتدائی بودند و هیچیک دارای تحصیلات بالای دیپلم نبودند.

-وضعیت شغل: ۷۵ درصد افراد مورد مطالعه بیکار بوده اند.

- بین نابرابری های اجتماعی، اقتصادی، تحصیلات، نقصان و ناكارآمدی جريان جامعه‌پذيری، ضعف در باورها و اعتقادات مذهبی، اختلالات شخصيت، ناکامی ومحرومیت، فقرو بیکاری و وقوع قتل رابطه معناداری وجود دارد.

- در مجموع و براساس یافته های تحقیق صورت گرفته مهمترین دلیل وقوع قتل در استان را می توان عوامل روانشناختی و آشفتگی خانوادگی مطرح کرد.

*کارشناس ارشد اجتماعی معاونت اجتماعی نیروی انتظامی هرمزگان