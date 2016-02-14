۲۵ بهمن ۱۳۹۴، ۹:۴۳

۳ شهید مدافع حرم خوزستانی در اهواز تشییع شدند

اهواز - با حضور باشکوه مردم خوزستان، سه شهید مدافع حرم خوزستانی که در حین انجام وظیفه مستشاری در سوریه به شهادت رسیده بودند تشییع شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، سه شهید خوزستانی مدافع حرم که شنبه شب از فرودگاه بین المللی اهواز وارد استان شده بودند، صبح امروز یکشنبه با حضور باشکوه مردم خوزستان تشییع شدند.

آیت الله جزایری نماینده ولی فقیه در استان خوزستان نماز این شهدا را اقامه کرد. آیت الله عباس کعبی و آیت الله محسن حیدری نمایندگان مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری نیز در این مراسم حضور داشتند.

شهید مجید محمدی و شهید عباس کردانی از شهرستان اهواز و سردار شهید علی محمد قربانی از شهرستان اندیمشک، پنج روز پیش در عملیات آزادسازی دو شهر نبل و الزهرا در مبارزه با گروه های تروریستی داعش به درجه رفیع شهادت نائل آمدند.

پیکرمطهر شهید مجید محمدی و شهید عباس کردانی به بهشت شهدای اهواز و پیکر سردار شهید علی محمد قربانی نیز به سمت شهرستان اندیمشک منتقل شدند.

