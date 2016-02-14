به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم سینمایی «آزادی مشروط» ازچهارشنبه ۲۸ بهمن ماه به سرگروهی پردیس سینمایی زندگی در ۲۳ سالن سینما در تهران و ۵۵ سالن در شهرستان ها اکرانش را آغاز خواهد کرد. داستان فیلم سینمایی «آزادی مشروط» برشی از ۷۲ ساعت زندگی خانواده ای است که با یک مشکل عمده مواجه هستند و سعی در برطرف کردن آن دارند.

«آزادی مشروط» نخستین فیلم بلند سینمایی حسین مهکام در مقام کارگردان است. او پیش از این نگارش فیلمنامه‌هایی چون «برف»، «بیست»، «هیچ»، «چهارشنبه ۱۹ اردیبهشت» و... را در کارنامه هنری خود دارد.

مقصود جباری تهیه کنندگی فیلم را بر عهده دارد و بازیگرانی از جمله رامبد جوان، هنگامه قاضیانی، شاهرخ فروتنیان، حسین پاکدل، علیرضا آقاخانی، علیرضا مظفری، محمد کارت، محمد علی کیانی، بهاران بنی احمدی، میثم غنی زاده، مهدی غفوری در این فیلم ایفای نقش می کنند.

سایر عوامل این فیلم عبارتند از نویسنده و کارگردان: حسین مهکام، مشاور کارگردان: کیانوش عیاری، مدیر فیلمبرداری: مسعود سلامی، طراح صحنه و لباس: عباس بلوندی، طراح چهره پردازی: سعید ملکان، صدابردار: بابک اردلان، تدوین: مصطفی خرقه پوش، صداگذار و ترکیب صداها: بهمن اردلان، مدیر تولید: محمود محمد طائمه، آهنگساز: امید رئیس دانا، برنامه ریز و دستیار اول کارگردان: علی ملاقلی پور، منشی صحنه: آسیه حیدری، عکاس: کوروش پیرو، مشاور رسانه ای: بهناز شیربانی، ساخت آنونس و تیزر: بهزاد طهماسبی، پخش بین الملل: سازمان سینمایی سوره -حوزه هنری، پخش: موسسه نیمروز فیلم، مجری طرح: علی واله، تهیه کننده: مقصود جباری.