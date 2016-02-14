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۲۵ بهمن ۱۳۹۴، ۹:۵۸

لوئیس فراخان در دیدار با آیت الله جنتی:

ایران خانه ماست/هيچ ترسی از شيطنت های آمريكا نداريم

ایران خانه ماست/هيچ ترسی از شيطنت های آمريكا نداريم

دبیر شورای نگهبان گفت: مردم ما در آمريكا به لحاظ روحي مرده به حساب مي‌آيند، اما به واسطه اسلام، ما هيچ ترسي از شيطان قدرتمند كه آمريكا است نداريم.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومي شوراي نگهبان دبير شوراي نگهبان در ديدار رهبر جنبش امت اسلام و هيئت همراه ايشان با ابراز خرسندي از حضور وي در ايران گفت: توصيه من به شما اين است كه برادران و خواهران ما در آمريكا را با حسين(ع) و اهل بيت حسين(ع)، عاشورا و مكتب عاشورا آشنا كنيد.

  آيت‌الله جنتي افزود: فرهنگ عاشورا يعني فرهنگ جهاد في سبيل الله. فرهنگ استقامت در مقابل ظلم و زور. اين مملكت را از شر شاهان و دودمان پهلوي، عاشوراي حسيني و فرهنگ ايثار و جهاد و مقاومت نجات داد. خداوند مي‌فرمايد آنان كه استقامت ورزيدند ملائكه بر آنها نازل خواهد شد.

وي تصريح كرد : عمر قدرت و فرهنگ آمريكا رو به پايان است و ما بايد منتظر باشيم همانطور كه قرآن درباره مهدي (عج) فرموده حكومت زمين را به دست صالحان بسپارد. اسلام به ما اميد مي‌دهد كه آينده از آن مسلمانان و صالحان است.

 آيت‌الله جنتي تصريح كرد: البته ما بايد صبر پيشه كنيم. چون شكست قدرتمندان ستمكار، زمان نسبتا طولاني را مي‌طلبد.

در ادامه لوييس فراخان فعال مدني و رهبر جنبش امت اسلام در آمريكا گفت: حضور در ايران كه خانه خودم هست، برايم افتخار بزرگي است و از اين بابت خدا را شكرگزاري مي‌كنم. همچنين ديدار و استفاده از تجربيات شما نيز براي ما افتخار بزرگي است.

وی ادامه داد: اميدوارم من هم به سن حضرتعالي رسيدم مانند شما فعال و پر جنب و جوش باشم. اين همكاريهاي ما بر اساس باور و اميد مشتركمان به امام مهدي (عج) و روز رهايي است. مردم ما در آمريكا به لحاظ روحي مرده به حساب مي‌آيند، اما به واسطه اسلام، ما هيچ ترسي از شيطان قدرتمند كه آمريكا است نداريم.

کد مطلب 3051584

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