ایران خانه ماست/هيچ ترسی از شيطنت های آمريكا نداريم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومي شوراي نگهبان دبير شوراي نگهبان در ديدار رهبر جنبش امت اسلام و هيئت همراه ايشان با ابراز خرسندي از حضور وي در ايران گفت: توصيه من به شما اين است كه برادران و خواهران ما در آمريكا را با حسين(ع) و اهل بيت حسين(ع)، عاشورا و مكتب عاشورا آشنا كنيد.

آيت‌الله جنتي افزود: فرهنگ عاشورا يعني فرهنگ جهاد في سبيل الله. فرهنگ استقامت در مقابل ظلم و زور. اين مملكت را از شر شاهان و دودمان پهلوي، عاشوراي حسيني و فرهنگ ايثار و جهاد و مقاومت نجات داد. خداوند مي‌فرمايد آنان كه استقامت ورزيدند ملائكه بر آنها نازل خواهد شد.

وي تصريح كرد : عمر قدرت و فرهنگ آمريكا رو به پايان است و ما بايد منتظر باشيم همانطور كه قرآن درباره مهدي (عج) فرموده حكومت زمين را به دست صالحان بسپارد. اسلام به ما اميد مي‌دهد كه آينده از آن مسلمانان و صالحان است.

آيت‌الله جنتي تصريح كرد: البته ما بايد صبر پيشه كنيم. چون شكست قدرتمندان ستمكار، زمان نسبتا طولاني را مي‌طلبد.

در ادامه لوييس فراخان فعال مدني و رهبر جنبش امت اسلام در آمريكا گفت: حضور در ايران كه خانه خودم هست، برايم افتخار بزرگي است و از اين بابت خدا را شكرگزاري مي‌كنم. همچنين ديدار و استفاده از تجربيات شما نيز براي ما افتخار بزرگي است.

وی ادامه داد: اميدوارم من هم به سن حضرتعالي رسيدم مانند شما فعال و پر جنب و جوش باشم. اين همكاريهاي ما بر اساس باور و اميد مشتركمان به امام مهدي (عج) و روز رهايي است. مردم ما در آمريكا به لحاظ روحي مرده به حساب مي‌آيند، اما به واسطه اسلام، ما هيچ ترسي از شيطان قدرتمند كه آمريكا است نداريم.