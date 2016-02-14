به گزارش خبرنگار مهر، از مجموعه کتاب‌هایی که با عنوان «شهر تهران» دربارۀ زندگی فرهنگی مردم تهران انتشار می‌یابد، تا به حال «اسطوره تهران»، «تهران در قاب شهر»، «آبنامه تهران» و «کاروان فرهنگ در فرنگ» انتشار یافته و به تازگی پنجمین پژوهش از این مجموعه با عنوان «سرگرمی‌های مردم تهران در دوران قاجار و پهلوی» نوشته «محمدحسین ناصربخت» به چاپ رسیده است.

نویسنده در مقدمه کتاب می‌‌گوید: «اگرچه فرهنگ کلیتی یکپارچه است اما از عناصر گوناگونی تشکیل شده است. از جمله انواع سرگرمی‌ها که به قصد گذراندن اوقات فراغت پدید آمده‌اند».

پژوهش پیرامون فرهنگ جامعه بدون توجه به مقوله تفریحات رایج در آن اجتماع ناقص خواهد بود و با بررسی این حوزه می‌توان به لایه‌های پنهانی دست یافت که ما را در شناخت فرهنگ مردم و دستیابی به علل بروز رفتارها در ساکنان تهران راهنمایی می‌کنند.

در این کتاب پژوهشگر به انواع بازی‌ها و سرگرمی‌های مردم تهران در دوران یادشده پرداخته و فعالیت‌های فرهنگی را مورد بررسی قرار داده است و مهم‌تر آنکه تأثیر این عناصر را در چگونگی ارتباط مردم با تحولات فرهنگی در پایتخت مورد توجه قرار داده است.

«سرگرمی‌های مردم تهران در دوران قاجار و پهلوی» توسط دفتر پژوهش‌های فرهنگی و با قیمت ۹۵۰۰ تومان در دسترس علاقه‌مندان قرار گرفته است.