جلوگیری از فروش مجسمه دو هزار ساله در خراسان جنوبی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی یگان حفاظت از میراث فرهنگی، سرهنگ محمد کربلایی گفت : برابر اخبار واصله از یگان حفاظت استان خراسان جنوبی ، مبنی بر درج آگهی در ویژه نامه نیازمندیهای روزنامه کثیرالانتشار استانی ، در رابطه با فروش مجسمه تاریخی با قدمت دوهزار ساله ، با توجه به اهمیت موضوع ، پس از اقدامات و بررسی های اولیه و احراز صحت خبر ، موضوع در دستور کار تیم اطلاعات و عملیات انتظامی یگان حفاظت استان خراسان جنوبی قرار گرفت.

وی ادامه داد: با انجام تحقیقات گسترده در زمینه پرورش خبر و بدست آمدن سرنخ های اولیه ضمن شناسایی فرد مذکور ، پس از چندین روز تلاش شبانه روزی ، طی یکسری اقدامات اطلاعاتی ، با انجام هماهنگی های لازم از طریق مقام قضایی و اخذ دستورات لازم ، طی عملیاتی ویژه ، نیروهای یگان حفاظت با همکاری عوامل پلیس آگاهی استان اقدام به دستگیری فرد متهم کردند.

فرمانده یگان حفاظت تصریح کرد: در بازرسی از منزل این فرد، محموله ارزشمند تاریخی شامل ( ۱ عدد مجسمه، یک رشته کمربند سکه ، ۲ عدد سکه ضرب چکشی و ماشینی ،۱ عدد جادعایی ،۷ عدد مجسمه سنگی ،مهر سفالی ، ۳ عدد ظرف مسی و برنجی ، دستبند تزیینی ، ۲ عدد جا جوهری و... ) کشف و ضبط شده است.

وی گفت: براساس نظریه کارشناسان خبره میراث فرهنگی استان تمامی اشیاء مکشوفه دارای اصالت و ارزش تاریخی بوده و مربوط به دوران تیموری و صفوی با قدمت ۳۰۰الی ۴۰۰ سال تخمین زده شده است ، همچنین فرد دستگیرشده به همراه پرونده متشکله جهت سیر مراحل قانونی به مقام انتظامی استان ارجاع و پیگیری موضوع در دستور کار یگان حفاظت قرارگرفت .

سرهنگ کربلائی با اشاره به کشف محموله ای دیگر در این استان اضافه کرد: با توجه به اخبار واصله از سوی یگان حفاظت استان خراسان جنوبی مبنی بر تماس تلفنی پلیس فرودگاه شهرستان بیرجند در رابطه با وجود محموله پستی مشکوک در هنگام گذر از گیت بار فرودگاه و احتمال وجود اشیاء تاریخی در این بسته پستی ، بلافاصله یک تیم زبده از نیروهای یگان حفاظت استان با همراهی کارشناس باستانشناسی به محل عازم شدند.

وی افزود: ماموران یگان پس از بازگشایی محموله ، تعداد ۶۰ عدد سکه قدیمی کشف کردند که براساس نظریه کارشناسی صورت پذیرفته بر روی سکه های مکشوفه حکایت از تاریخی بودن آنان داشته و قدمت سکه های مکشوفه دوران قاجار و پهلوی تخمین زده شده است .

وی در پایان گفت: دراین خصوص و به منظور بررسی دقیقتر با کسب دستور قضائی اشیاء مکشوفه ضبط و به مخزن موزه های اداره کل میراث فرهنگی استان تحویل شد.