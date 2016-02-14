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۲۵ بهمن ۱۳۹۴، ۱۱:۲۳

پیش بینی قیمت نفت توسط کویتی ها

پیش بینی قیمت نفت توسط کویتی ها

کویتی ها آینده قیمت جهانی نفت را روشن تر از دیگران می بینند.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از خبرگزاری رسمی کویت، «بخیت الرشیدی»  مدیر ارشد اجرایی شرکت بین المللی پتروشیمی کویتگفت: انتظار می رود قیمت جهانی نفت در اواسط سال ۲۰۱۷ میلادی بین ۵۰ تا ۶۰ دلار در هر بشکه برسد.

در همین حال، این مقام ارشد نفتی کویتی اظهارداشت: برآورد ما از قیمت جهانی نفت در سه سال آینده بین ۶۰ دلار تا ۸۰ دلار به ازای هر بشکه است.

«بخیت الرشیدی» به این نکته اشاره کرد که بازار جهانی نفت در حال اصلاح شدن است و از زمانی که آمریکا به سیاست افزایش تولید نفت روی آورد بهای طلای سیاه از ۱۱۴ دلار در هر بشکه به ۷۰ دلار کاهش پیدا کرد و همچنین زمانی که اعضای اوپک به خصوص عربستان سعودی موضع عدم تغییر در روند افزایش تولید نفت خود را پیش گرفتند، قیمت جهانی نفت به ۳۰ دلار در هر بشکه سقوط کرد.

کد مطلب 3051596
علیرضا کمندی

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