نمایش «تعطیلات» در کرج روی صحنه رفت

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا معروفی کارگردان و نویسنده نمایش تعطیلات در حاشیه اجرا در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: نمایش تعطیلات داستان سه زوج جوان است که برای تعطیلات نوروز به شمال کشور سفر می‌کنند و در این سفر مشکلات زندگی آنها مثل تاول بیرون می‌زند.

وی با اشاره به موضوع این نمایش که به معقوله شک و قضاوت پرداخته است، گفت: در همه داستان کارکتر اصلی با شک و دو راهی دست و پنجه نرم می کند.

معروفی تاکید کرد: اجرایی این نمایش به صورت رئالیسم است و طراحی صحنه این اثر به شکل مینی مال، تماشاگر یک چارچوب و چند پایه چوبی را به عنوان در و پنجره ویلا می پذیرد.

وی در پایان بازیگران این نمایش را به ترتیب ورود به صحنه حسین عارف، پرستو زواری، سجاد قهرمانی پور، حنا پور داخلی، شادی افخمی و ایمان سلگی معرفی کرد.