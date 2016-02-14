۲۵ بهمن ۱۳۹۴، ۱۱:۰۴

ثبت ۴۰۰ درخواست اجرای تئاتر دانشجویی در سالن مولوی دانشگاه تهران

پس از بازگشایی مرکز تئاتر مولوی دانشگاه تهران بیش از ۴۰۰ فرم درخواست اجراء توسط گروه‌های دانشگاهی در پایگاه اینترنتی مرکز تئاتر مولوی ثبت شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، طی فراخوانی از گروه‌های تئاتری دعوت شده بود تا با در نظر گرفتن اولویت‌های اعلام‌شده و نیز جایگاه دانشگاهی تئاتر مولوی دانشگاه تهران، آثار نمایشی و پیشنهادی خود را تا ۱۵ بهمن ماه سال‌جاری از طریق سایت تئاتر مولوی ثبت و کد رهگیری دریافت کنند.

شورای هنری تئاتر مولوی، پس از ارزیابی‌های لازم متون و طرح‌های نمایشی، نتایج اولیه بررسی‌ها را در اسفندماه سال‌جاری اعلام خواهد کرد تا گروه‌های نمایشی آثار خود را با دریافت نوبت بازبینی، آماده کنند.

در حال حاضر، نمایش «متاستاز» به کارگردانی علی اصغر دشتی، در سالن اصلی مجموعه مولوی در حال اجرا است.

