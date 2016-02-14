۷۰۰ دستگاه خودرو فرسوده در زنجان شناسایی شده است

مشهود میرابی در گفتگو با خبرنگار مهر به نوسازی ناوگان تاکسیرانی در استان زنجان اشاره کرد و افزود: طرح نوسازی ناوگان تاکسیرانی بعد از چند سال از طرف دولت اعلام شد و این فرصت خوبی برای ناوگان تاکسیرانی ایجاد کرده است.
وی اظهار کرد: از زمان ثبتنام طرح نوسازی ناوگان تاکسیرانی تاکنون در استان زنجان ۳۱۴ دستگاه خودرو فرسوده ثبتنامشده است.
مدیرعامل شرکت تاکسیرانی زنجان گفت: در استان زنجان ۷۰۰ دستگاه خودرو تاکسی فرسوده شناساییشده است.
میرابی از رانندگان تاکسی در استان زنجان خواست نسبت به نوسازی خودرو خود به سازمان تاکسیرانی مراجعه کرده و خودرو خود را نوسازی کنند.
وی افزود: رانندگان تا اواخر بهمنماه مهلتدارند تا برای نوسازی ناوگان خود اقدام کنند.
مدیرعامل شرکت تاکسیرانی زنجان تصریح کرد: رانندگان بر این امر اذعان داشته باشند که از این فرصت طلایی استفاده کنند شاید دیگر این میزان تسهیلات ارزانقیمت و یارانهای دیگر اتفاق نیفتد.
میرابی افزود: بر اساس برنامهریزی، وام ۲۰ میلیون تومانی با نرخ ۱۶ درصد با دوره بازپرداخت چهارساله به رانندگان تاکسی تعلق میگیرد.
وی یادآور شد: تا کنون استقبال رانندگان در استان زنجان برای نوسازی خودرو تاکسی خود بسیار خوب بوده است.
مدیرعامل شرکت تاکسیرانی زنجان، گفت: بیش از ۲ هزار و ۳۶۹ دستگاه تاکسی در مرکز استان فعالیت میکنند.
