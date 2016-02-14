۲۵ بهمن ۱۳۹۴، ۱۳:۲۲

مدیر عامل شرکت تاکسیرانی زنجان:

۷۰۰ دستگاه خودرو فرسوده در زنجان شناسایی شده است

زنجان- مدیرعامل شرکت تاکسیرانی زنجان به نوسازی ناوگان تاکسیرانی اشاره کرد و گفت: در استان زنجان ۷۰۰ دستگاه خودرو تاکسی فرسوده شناسایی‌شده است.

مشهود میرابی در گفتگو با خبرنگار مهر به نوسازی  ناوگان تاکسیرانی در استان زنجان اشاره کرد و افزود: طرح نوسازی ناوگان تاکسیرانی  بعد از چند سال از طرف دولت اعلام شد و این فرصت خوبی برای ناوگان تاکسیرانی ایجاد کرده است.

وی اظهار کرد: از زمان ثبت‌نام  طرح نوسازی ناوگان تاکسیرانی  تاکنون در استان زنجان ۳۱۴ دستگاه خودرو فرسوده ثبت‌نام‌شده است. 

میرابی از رانندگان تاکسی در استان زنجان خواست نسبت به  نوسازی خودرو خود به سازمان تاکسیرانی مراجعه کرده و خودرو خود را نوسازی کنند. 

وی افزود: رانندگان تا اواخر بهمن‌ماه مهلت‌دارند تا برای نوسازی ناوگان خود اقدام کنند.

 مدیرعامل شرکت تاکسیرانی زنجان تصریح کرد:  رانندگان بر این امر اذعان داشته باشند که از این فرصت طلایی استفاده کنند شاید دیگر این میزان تسهیلات ارزان‌قیمت و یارانه‌ای دیگر اتفاق نیفتد.

میرابی افزود: بر اساس برنامه‌ریزی، وام ۲۰ میلیون تومانی با نرخ ۱۶ درصد با دوره بازپرداخت چهارساله به رانندگان تاکسی تعلق می‌گیرد.

وی یادآور شد: تا کنون استقبال رانندگان در استان زنجان برای نوسازی خودرو تاکسی خود بسیار خوب بوده است.

 مدیرعامل شرکت تاکسیرانی زنجان، گفت: بیش از  ۲ هزار و ۳۶۹ دستگاه تاکسی در مرکز استان فعالیت می‌کنند.

