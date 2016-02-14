به گزارش خبرگزاری مهر، در روز نخست این رقابتها كه سه آزادکار و ۷ فرنگی کار کشورمان به میدان رفتند، پیمان یاراحمدی در وزن ۷۴ کیلوگرم کشتی آزاد و عظیم گرمسیری و مهدی فلاح فرنگی کاران اوزان ۷۱ و ۸۰ کیلوگرم صاحب مدال طلا شدند. همچنین مصطفی صالحی زاده در وزن ۹۸ کیلوگرم کشتی فرنگی، به مدال برنز دست یافت.

رده بندی مسابقات روز نخست این رقابت ها به شرح زیر است:

کشتی فرنگی:

۵۹ کیلوگرم: ۱- دانیر اسلام اف (مولداوی) ۲- یوگنی میاگی (اوکراین) ۳- ویکتور چیوبانوف (مولداوی) و دیمیتری تسیمبالیوک (اوکراین)

۷۱ کیلوگرم: ۱- عظمی گرمسیری (ایران) ۲- گوگا آمپیراماشویلی (گرجستان) ۳- الکسی کالینیچنکو (اوکراین) و گئورگی جاواخیا (گرجستان) ۵- فرشاد بلفکه (ایران)

۸۰ کیلوگرم: ۱- مهدی فلاح (ایران) ۲- الکسی چکالنکو (اوکراین) ۳- تورنیکه دزاماشویلی (گرجستان) و ویاچسلاو زواریچ (اوکراین)

۹۸ کیلوگرم: ۱- دمیتری تیمیچنکو (اوکراین) ۲- واسیلی ایمرلیشویلی (گرجستان) ۳- نیکولای کریسوف (اوکراین) و مصطفی صالحی زاده (ایران) ۵- داود گیل نیرنگ (ایران)

کشتی آزاد:

۵۷ کیلوگرم: ۱- واسیلی شوپتار (اوکراین) ۲- آندری یاتسنکو (اوکراین) ۳- تاراس مارکویچ (اوکراین) و گاریک بارسقیان (گرجستان)

۶۵ کیلوگرم: ۱- سیمون رادولوف (اوکراین) ۲- لوگان استیبر (آمریکا) ۳- آندری پرپلیتا (مولداوی) و ریس هامفری (آمریکا)

۷۰ کیلوگرم: ۱- پیمان یاراحمدی (ایران) ۲- آدام هال (آمریکا) ۳- گیا چیخلاندزه و اولگ بلوتسرکوفسکی (اوکراین)

۹۷ کیلوگرم: ۱- والری آندریستف (اوکراین) ۲- پاولو اولنیک (اوکراین) ۳- مورازی مچلیدزه (اوکراین) و نیکولاس سبان (مولداوی)