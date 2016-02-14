یکی از دستورات جلسه شورای عالی جوانان، فردا مشخص می شود

رضا حجتی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه شورای عالی جوانان در جلسات گذشته خود برای ساماندهی امور جوانان ۱۳ برنامه را مصوب کرده بود، افزود: یکی از این بخشنامه ها که باید تهیه می شد، همین «برنامه شناسایی، تقویت و توسعه سازمان های مردم نهاد مرتبط با امور جوانان» است که مدتهاست طرح آن در شورای عالی جوانان به تعویق افتاده است.

وی ادامه داد: البته پیش نویس هایی برای این بخشنامه ارائه شده بود اما هیچ کدام در جلسات شورا تصویب نشده بود. بنابراین از ۶ ماه پیش تلاش کردیم برنامه جدیدی را بر اساس اسناد گذشته تهیه کنیم و امروز این برنامه تهیه شده است و در جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان ارائه خواهد شد.

مدیرکل مشارکت های اجتماعی جوانان با اشاره به تشکیل جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان، اضافه کرد: ستاد ساماندهی جوانان فردا تشکیل جلسه خواهد داد تا در صورت تصویب، «برنامه شناسایی، تقویت و توسعه سازمان های مردم نهاد مرتبط با امور جوانان» به عنوان دستور جلسه به شورای عالی جوانان برود.

حجتی تاکید کرد: این برنامه می خواهد به سیاستهایی دست یابد که رشد کیفی و کمی و توانمندسازی جوانان را در حوزه مشارکت نهادمند اجتماعی تسهیل کند. هدف این است و برای رسیدن به آن حدود ۱۰ عنوان سیاست کلی دیده شده که اگر به تصویب برسد، زمینه مشارکت جویی به ویژه مشارکت نهادمند در قالب تشکل ها تقویت می شود.

وی گفت: دستگاههایی که در حوزه تشکلهای جوانان به طور مشخص درگیر هستند شامل وزارت کشور، وزارت ورزش و جوانان، وزارت علوم، وزارت بهداشت و وزارت آموزش و پرورش هستند و سایر دستگاهها از جنبه های تخصصی درگیر اجرای این برنامه می شوند که پس از تصویب برنامه اعلام خواهد شد.