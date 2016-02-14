۵۳۱ شعبه اخذ رای برای انتخابات در ایلام پیش بینی شده است

به گزارش خبرنگار مهر، حسین کلانتری صبح یکشنبه در نشست ستاد انتخابات استان ایلام اظهار داشت: وضعیت استان برای برگزاری انتخابات بسیار مطلوب است که با پیگیری های انجام شده مسئولان مربوطه جمعیتی بالغ بر هشت هزار نفر در حوزه اجرا و نظارت فعالیت دارند که با احتساب هیئت های اجرایی و بازرسین این تعداد به ۱۱ هزار نفر نیز می رسد.

وی ادامه داد: تمام اعضای شعب، نمایندگان فرمانداران و بخشداران، بازرسان و هیئت های نظارت همزمان با سراسر کشور در ۵۳۱ شعبه اخذ رای و یک هزار و ۶۲ صندوق کار پیگیری و اجرای انتخابات را در استان ایلام بر عهده دارند.

کلانتری با بیان اینکه فضای پیش روی انتخابات چشم انداز روشنی دارد، وظایف به بهترین نحو انجام شده و در حال پیگیری است، گفت: تاکنون ۳۵ جلسه با ۲۱۵ مصوبه که ۸۰ درصد آنها اجرایی و ۲۰ درصد مابقی در دست اجرا بوده، برگزار شده است.

وی همچنین با اشاره به تبلیغات پنجمین دوره انتخابات خبرگان رهبری در استان ایلام که از ۲۲ بهمن شروع شده، ابراز داشت: چه در بحث انتخابات مجلس شورای اسلامی و چه در بحث خبرگان رهبری تاکنون تخلفی گزارش نشده که این مهم وضعیت مطلوبی را برای برگزاری انتخابات پیش رو ترسیم می کند.

معاون سیاسی امنیتی استانداری ایلام با بیان اینکه۲۷ بهمن لیست نهایی کاندیداهای انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی مشخص و از ۲۹ بهمن به مدت یک هفته تبلیغات آنها شروع می شود به مردم توصیه کرد تا اخبار و اطلاعات مربوط به انتخابات را تنها از طریق صدا وسیما و خبرگزاری های رسمی پیگیری کنند.