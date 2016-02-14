ال جی قاب محافظ را زودتر از گوشی جدیدش رونمایی کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، الجی از قاب محافظ جدیدی که برای نسل آتی اسمارتفون پرچمدار خود، LG G۵، طراحی کرده است پرده برداشت. اسمارتفونی که هنوز رونمایی نشده است. الجی پیش از اینکه خود محصول روانه بازار شود، لوازم جانبیاش را معرفی و تولید کرده است.
آخرین قاب محافظ ال جی علاوه بر داشتن مزایای مدلهای قبل، قابلیتهای بیشتری برای ارائه دارد. از جمله لمسی بودن که پیش از این روی قاب محافظ K۱۰ پیاده شده بود و این بار روی قاب نیمهشفاف G۵ ارائه شده است. لمسی بودن قاب محافظ به کاربران اجازه میدهد تا بدون کنار زدن قاب، به تماسها پاسخ داده یا آلارم گوشی را خاموش کنند.
صفحه نمایش گوشی G۵ که هنوز رونمایی نشده است طوری طراحی شده که بتواند همیشه روشن بماند و زمان، تاریخ و نوتیفیکیشنها را نشان دهد، حتی زمانی که قاب گوشی بسته است. قابی که در ساختش از یک لایه نازک منحصر به فرد با ظاهری فلزی و براق استفاده شده تا نمای ساده و لوکس قاب محافظ را بهبود بخشیده و نیز هماهنگی کامل با گوشی جدید LG G۵ داشته باشد.
