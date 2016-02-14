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۲۵ بهمن ۱۳۹۴، ۱۰:۱۷

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی مازندران:

اعتبار پروژه های سفر دولت تا پایان سال جاری تخصیص داده می شود

اعتبار پروژه های سفر دولت تا پایان سال جاری تخصیص داده می شود

نوشهر -رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی مازندران گفت: اعتبار سفر هیئت دولت به استان تا پایان سال جاری تخصیص داده می‌شود.

امید علی پارسا در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه ۵۱۰ میلیارد تومان مربوط به پروژه‌های سفر دولت برای سال جاری در نظر گرفته‌شده بود افزود: این میزان اعتبار تا پایان سال جاری تخصیص داده می‌شود.

وی اظهار داشت: همچنین بیش از ۴۵۰ میلیارد تومان نیز برای اجرای پروژه‌های سفر دولت مربوط به سال آینده است که امیدواریم تا پایان سال آتی تخصیص داده شود.

پارسا کل اعتبارات استانی مازندران در سال جاری را بیش از ۲۲۰ میلیارد تومان بیان کرد و گفت: تاکنون ۵۰ درصد از این اعتبارات تخصیص داده‌شده است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی مازندران افزود: همچنین از کل منابع اعتباری ۳۷ درصد آن تاکنون تخصیص داده‌شده است.

وی شمار پروژه‌های نیمه‌کاره استان را حدود سه هزار پروژه اعلام کرد و گفت: بیش از دو هزار میلیارد تومان برای تکمیل آن نیاز است.

کد مطلب 3051641

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